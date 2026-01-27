Cronología del asesinato de familia de intérpretes de LSM en Michoacán; revelan móvil del crimen

Como parte de las investigaciones para esclarecer el asesinato de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y de su hija pequeña en Michoacán, la Fiscalía estatal reveló nuevos detalles clave, entre ellos la causa de muerte y el posible móvil del crimen.

Lo que se sabe del asesinato de una familia de intérpretes de LSM en Michoacán

El 17 de enero se reportó la desaparición de Víctor Manuel M.V., Anayeli H.L. y su hija Megan Eileen M.H., de apenas 12 años de edad.

Los padres eran ampliamente conocidos por su labor como intérpretes en el Congreso del Estado, así como en otras instituciones públicas y eventos oficiales.

Durante las tareas de búsqueda, autoridades localizaron tres cuerpos sin vida y parcialmente calcinados en la comunidad de Ucareo. Horas después se confirmó que pertenecían a la familia, un hallazgo que desató indignación a nivel nacional.

Cronología del asesinato de la familia de intérpretes de señas

Mediante una conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado reconstruyó una línea de tiempo clave para entender cómo ocurrieron los hechos:



17 de enero, 00:35 horas : se reporta la desaparición, aunque los familiares no autorizaron la difusión de fichas de búsqueda.

: se reporta la desaparición, aunque los familiares no autorizaron la difusión de fichas de búsqueda. 17 de enero, 12:07 horas : aproximadamente once horas después, se localizaron tres cuerpos sin vida, parcialmente calcinados

: aproximadamente once horas después, se localizaron tres cuerpos sin vida, parcialmente calcinados 17 de enero, 16:16 horas: durante la inspección del domicilio de las víctimas, peritos localizaron manchas de sangre en el piso, objetos quebrados y diversos indicios de violencia, confirmando que la agresión inició dentro de la vivienda.

durante la inspección del domicilio de las víctimas, peritos localizaron manchas de sangre en el piso, objetos quebrados y diversos indicios de violencia, confirmando que la agresión inició dentro de la vivienda. 1 8 de enero: mediante análisis de información y rastreo de evidencias, la Fiscalía logró establecer líneas de investigación que apuntaban a posibles responsables.

mediante análisis de información y rastreo de evidencias, la Fiscalía logró establecer líneas de investigación que apuntaban a posibles responsables. 23 de enero: cámaras de vigilancia captaron el vehículo de las víctimas y otro automóvil presuntamente utilizado por los agresores en una gasolinera de Ciudad Salud, en el municipio de Charo.

cámaras de vigilancia captaron el vehículo de las víctimas y otro automóvil presuntamente utilizado por los agresores en una gasolinera de Ciudad Salud, en el municipio de Charo. 24 de enero: se ejecutó una orden de aprehensión en el estado de Morelos contra Alfredo “N”

Indicios encontrados en el lugar del crimen|Fiscalía de Michoacán

Revelan causa de muerte y móvil del crimen

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña informó que la causa de muerte no fue el fuego, sino asfixia, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

De igual forma, se confirmó que el detenido, Alfredo “N”, de 47 años, era primo hermano de una de las víctimas. Mismo que dejó múltiples rastros, lo que permitió establecer su participación directa en el multihomicidio.

Aunque en redes sociales y versiones extraoficiales se habló de una posible relación con el crimen organizado, la Fiscalía descartó esa línea. Todo apunta a un conflicto por un préstamo familiar, presuntamente otorgado por Víctor Manuel a Alfredo “N”, quien se habría negado a saldar la deuda.

En tanto continúan las investigaciones, Michoacán solo pide justicia para una familia dedicada al activismo y a la inclusión.