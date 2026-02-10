Revelan causa de muerte de Brithany Nahomy en NL; su novio sería el principal sospechoso

La muerte de Brithany Nahomy Alvarado Retiz , adolescente de 15 años, ha provocado una profunda conmoción en Monterrey y en todo Nuevo León, ante un posible feminicidio cometido por el novio de la menor.

En medio del dolor, la familia y amigos de Brithany la despidieron entre bailes y lágrimas, con la esperanza de que el presunto responsable enfrente la ley.

Cronología de la desaparición de Brithany Nahomy en Nuevo León

La menor fue vista por última vez el 26 de enero, cuando salió de su casa ubicada en la colonia CROC , al norte de Monterrey. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, esa tarde fue a devolver una chamarra que le habían prestado, pero ya nunca regresó.

Al notar su ausencia, se levantó el reporte de desaparición ante la Fiscalía de Nuevo León, sin imaginar que esa búsqueda se prolongaría por once días.

La noche del 5 de febrero, autoridades localizaron un cuerpo cubierto con una bolsa y semienterrado en un pozo de la colonia Barrio de la Industria, tras una orden de cateo derivada de las investigaciones.

Sin embargo, no fue sino hasta el 9 de febrero cuando la Fiscalía confirmó oficialmente, mediante pruebas periciales y de ADN, que se trataba de Brithany Nahomy.

Causa de muerte de Brithany Nahomy

De acuerdo con el dictamen forense emitido por las autoridades, la causa de la muerte fue determinada como lesiones cráneoencefálicas y en la vértebra medular cervical, provocadas por el disparo de un arma de fuego.

Las primeras investigaciones apuntan hacia su novio, identificado en redes como “El Patines”, quien fue la última persona que la vio con vida, de acuerdo con los testimonios.

A esto se suma que, durante el fin de semana, comenzó a circular en redes sociales un video en el que presuntamente se observa al joven, también menor de edad, llevando una carretilla con un bulto envuelto, el cual podría ser el cuerpo de la adolescente, antes de ser enterrado.

Es importante precisar que el joven está en calidad de investigado, pero al ser menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva.

Justicia para Brithany Nahomy: familia despide a la menor

La violencia feminicida en el país vuelve a cobrar la vida de una menor, una joven con sueños y aspiraciones, quien por once días estuvo sin ser localizada.

A pesar de que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas mantiene abierta la carpeta de investigación, para la familia esto ya no es suficiente.

Exigen justicia por el responsable, sin importar si se trata de un menor de edad, y hacen un llamado urgente a las autoridades para que este crimen no quede impune.