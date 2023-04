Llega sol, arena y ¡crudo! a playas de Paraíso, Tabasco

El crudo en forma de chapopote llegó hasta algunas playas de Paraíso, en Tabasco, por ahora ni Petróleos Mexicanos (Pemex), ni Protección civil del estado han dado a conocer las posibles causas.

Crudo en forma chapopote en playa de Paraíso, Tabasco

Lo que ve es crudo en forma de chapopote y fue lo que encontraron estos vacacionistas al llegar a algunas de las playas del municipio de Paraíso, en Tabasco.

“Ahorita por lo que notamos, son residuos, tiene parecido como petróleo, puede ser”, dice desilusionado Jorge Vega, visitante de la playa.

"¿No sabían ustedes? No, no sabíamos, ¿Les impactó cuando llegaron? pues un poco porque no sabemos por qué se pone el montecito así, el montón de chapopote”, dice el joven Esdras Domínguez, otro visitante de la playa.

Frente frío 47 en Tabasco

Los fuertes vientos generados por un sistema de baja presión en combinación con el frente frío 47, provocaron oleaje elevado todo el fin de semana en las costas, por esta situación, se tuvo que izar la bandera roja en distintos destinos de playa y con los vientos también aparecieron las manchas de petróleo.

“Ayer se dio cuenta la gente pues, había niños que andaban manchado de sus pies, no es un producto pesado pues, sino que son puras chibolitas pues, o sea qué hay remedio para combatir todo eso”, menciona con optimismo Jorge Martín, encargado de la playa.

¿Cuáles son las playas afectadas por el crudo en Tabasco?

El fenómeno ocurrió principalmente en las playas cercanas al puerto petrolero dos bocas, entre ellas El Palmar, Caracol y Freddy, pero hasta el momento ni Pemex ni Protección Civil del estado han dado a conocer las posibles causas.

Personal de Pemex y de compañías contratistas se ha dado a la tarea de limpiar las playas. Se espera que en las próximas horas llegue maquinaria para retirar todo el crudo de aquí y las playas vuelvan a estar limpias.

Por lo pronto, el problema a como sucedió con la presencia de medusas en las playas del municipio de Centla, provocó que el número de visitantes disminuyera al iniciar la segunda semana de vacaciones.

Alerta sanitaria por medusas en playas de Centla, Tabasco

Un mar lleno de medusas han encontrado los vacacionistas que visitan las playas de Centla, Tabasco. Nada esperadas en plena Semana Santa 2023 en que todos llegan aquí a refrescarse.

Se les conoce como agua mala. Son de cuerpo blando y gelatinoso, tienen tentáculos y al entrar en contacto con los seres humanos provocan distintas reacciones.

“Acá me picó una, me picaron en la pierna varias y acá me picó otra, pero no se nota porque ya tiene más de una hora”, explicó Steven, turista.

La presencia de medusas en las playas Azul, Pico de Oro y Miramar en Centla, obligó a las autoridades a emitir una alerta sanitaria. Se pidió a los visitantes evitar meterse a nadar, pero pocos se enteraron.