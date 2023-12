“La gente ora por ella”: Hermana de Céline Dion habla de la salud de la cantante

La cantante canadiense Céline Dion tiene un extraño padecimiento llamado síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico el cual no progresa de manera favorable, por el cual tuvo que posponer su gira de conciertos que tendría lugar este 2023 para el año próximo.

Sin embargo, Claudette Dion, hermana de la intérprete de “My Heart Will Go On” habló sobre la condición de salud de la celebridad, de quien aseguró que ya no posee “el control de sus músculos”.

“Trabaja duro, pero no tiene el control de sus músculos. Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía ‘Vas a hacer esto bien, lo vas a hacer bien’“, señaló la familiar de la cantante al portal canadiense 7Jours.

Además, la hermana de Céline Dion afirmó que los seguidores la contactan a través de la Fundación Maman Dion, una organización no gubernamental que ayuda a menores de edad de Quebec.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. (...) La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos”, detalló Claudette.

Céline Dion quiere regresar a los escenarios

La hermana de Céline Dion mencionó que la cantante quiere volver a subir a los escenarios, a pesar de su enfermedad. Sin embargo, resaltó que las cuerdas vocales y el corazón también son músculos que se pueden ver afectados por la enfermedad.

Lamentó que la ciencia médica no investigue este padecimiento, debido a que hay pocas personas afectadas pro este síndrome.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida tiene como síntomas la rigidez y espasmos de los músculos del tronco, brazos y piernas, que en ocasiones son producidos por sensibilidad aumentada al ruido, tacto y como respuesta al sobresalto.

De acuerdo con los Institutos de Salud de Estados Unidos, esta es una enfermedad autoinmune, cuando el sistema inmune del organismo ataca su propio sistema nervioso central.

Otros síntomas son: