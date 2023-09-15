Los países de Latinoamérica que no han tenido presidentas

Alrededor del mundo las mujeres han ido poco a poco ganando terreno en la política, incluso algunas se han convertido en presidentas o primeras ministras de países; sin embargo, en Latinoamérica aún hay naciones que no han tenido una gobernante pero que se encaminan a ello.

Actualmente en Latinoamérica hay dos mujeres que lideran dos naciones de las 33 que hay en la región: Xiomara Castro en Honduras y Dina Boluarte en Perú. Aunque son varios más los que ya han sido gobernados por una mujer.

Cuba nunca ha tenido una presidenta

En la dictadura cubana no ha gobernado nunca una mujer, tampoco han tenido cargos destacados. La isla actualmente tiene a Miguel Diaz-Canel como presidente, quien cumple un segundo mandato al haber sido elegido por el congreso del país.

Colombia nunca ha tenido una presidenta

Hasta el momento, Colombia no ha tenido una mujer en el máximo cargo del país, aunque las féminas sí han ocupado puestos importantes, como Martha Lucía Ramírez Cardona quien fungió como vicepresidenta en el periodo de 2018 y 2022. Actualmente el puesto lo ocupa Francia Márquez.

Con el compañero presidente Boric pic.twitter.com/5x9nKNieAq — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2023

El Salvador nunca ha tenido presidenta

El Salvador tampoco ha considerado a una mujer para que gobierne el país. El presidente en este momento es Nayib Bukele, quien ya planea reelegirse, a pesar de que la constitución en su país no lo permite; no obstante cuenta con gran aceptación de los salvadoreños.

Guatemala nunca ha tenido presidenta

Este año se celebraron elecciones en Guatemala y una vez más fue un hombre quien se quedó en el cargo, por lo que se suma a los países de Latinoamérica que no han tenido presidenta.

México nunca ha tenido presidenta

México tampoco ha sido gobernado por una mujer, sin embargo, la situación podría cambiar en las próximas elecciones, ya que hasta el momento son dos mujeres las candidatas que contenderá por la presidencia.

Recibí la constancia que me acredita como Coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación.



¡Nuestro movimiento está más fuerte que nunca, no hay marcha atrás! pic.twitter.com/E1VwcMTnz6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 11, 2023

Paraguay nunca ha tenido una presidenta

En este país de Latinoamérica, las mujeres tampoco han ocupado cargos importantes. Este año, celebraron elecciones presidenciales, en las que ganó Efraín Alegre.

República Dominicana nunca ha tenido presidenta

El cargo más alto que una mujer ha ocupado aquí es el de vicepresidenta, que actualmente desempeña Raquel Peña desde el 2020 y que terminará en 2024.

Uruguay nunca ha tenido presidenta

Otro país que nunca ha tenido una líder mujer, pero que podría estar en camino a hacerlo, ya que su vicepresidente es una mujer: Beatriz Argimón.

Venezuela nunca ha tenido presidenta

Venezuela es otra dictadura dominada desde el 2013 por Nicolás Maduro, anteriormente Hugo Chávez era el dictador del país, por lo que nunca ha sido gobernador por una presidenta.

