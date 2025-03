¿En qué lugar está México? El top 5 de países líderes en Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial, se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de millones de personas alrededor del mundo, que todos los días la utilizan para el trabajo, escuela o, simplemente, en su rutia, pero ¿sabes cuáles son los países líderes en IA? Esto sabemos.

Se estima que el 80% de las personas alrededor del mundo utilizan la Inteligencia Artificial.

¿Qué países lideran el desarrollo de Inteligencia Artificial?

¿Y México? La Global AI Vibrancy Tool de Stanford HAI, herramienta analítica que evalúa y compara el progreso de la IA, compartió la lista de países líderes en Inteligencia Artificial.



Estados Unidos

China

Reino Unido

India

Emiratos Árabes Unidos

Francia

Corea del Sur

Alemania

Japón

Singapur

¿Cuáles son los países líderes en Inteligencia Artificial?|PEXELS

¿Qué países usan más Chat GPT?

De acuerdo con una empresa especializada en estadística, India y China son los países con mayor disposición a confiar en sistemas de Inteligencia Artificial, con porcentajes superiores al 65% de la población.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) confirmó que México ocupa el sexto lugar en América Latina en el número de investigadores que trabajan específicamente con Inteligencia Artificial, seguido de Chila, Ecuador, Brasil, Uruguay y Colombia.

¿Cuál es la IA que más se usa en México?

¡A tomar nota! “Who on Earth Is Using Generative?”, documento que explica el uso global de la Inteligencia Artificial, reveló las tres aplicaciones de IA más utilizadas al rededor del mundo.



ChatGPT

Gemini

Poe

Este estudio confirmó que Chat GPT, herramienta de OpenAI, encabeza la lista de aplicaciones de Inteligencia Artificial más utilizadas a nivel mundial, pues para octubre del 2024, se registraron alrededor de 2 mil 342 millones de visitas.

¿Qué usos se le puede dar a la Inteligencia Artificial?

Ante el constante uso de la Inteligencia Artificial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunas recomendaciones para utilizar la IA de forma responsable.



Hazla parte de tu trabajo

Genera contenido

Realiza traducciones automáticas

Aprende un nuevo idioma

Analiza grandes cantidades de datos e información

Crear y mejorar las recomendaciones de compra y búsquedas por internet

La UNESCO reveló que la Inteligencia Artificial está construida a partir de data, hardware y conectividad, permitiendo a las máquinas simular aspectos de la inteligencia humana como, percepción y resolución de problemas.