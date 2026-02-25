Mapa de rivales del CJNG: Quiénes pelean la plaza contra el cártel de “El Mencho”

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ostenta el título de la organización criminal más poderosa de México; sin embargo, su presencia nacional no se traduce en un dominio absoluto. En diversas regiones del país, la estructura fundada por “El Mencho” mantiene frentes de guerra abiertos contra cárteles locales y nacionales para retener el control de “la plaza”.

La narcoguerra principal: “La Mayiza” vs “Los Chapitos”

El rival de mayor peso en la actualidad es la facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael Zambada García, conocida como “La Mayiza”.

Tras la captura de este último en Estados Unidos, el panorama criminal dio un giro radical: el CJNG pactó una alianza táctica con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán ("Los Chapitos") para hacer frente a esta guerra intestina y disputar las rutas estratégicas del Pacífico.

Esta alianza puede ser clave para el resurgimiento del “cártel de las cuatro letras” tras la muerte de “El Mencho”.

La alianza Chapitos - CJNG: Qué significa el pacto que reconfigura el narco, según la DEA

Frentes regionales del CJNG: Del Bajío a la frontera sur

La expansión del cártel de las cuatro letras topa con resistencia armada en zonas clave. En el Golfo de México, las células locales frenaron su avance definitivo, mientras que en el centro del país la disputa es directa contra la Familia Michoacana.

En la región del Bajío, el conflicto se concentra en Guanajuato y parte de Jalisco por el monopolio del robo de hidrocarburos. El enemigo ahí es el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Manuel Balcázar, consultor en seguridad, explica el origen de esta pugna:

“El rival más antiguo que se reconoce para el Cártel Jalisco es el de Santa Rosa de Lima, que fue una escisión justamente de ellos; en su momento, El Marro se independizó para desarrollar toda esta red de robo de hidrocarburo y extorsión”.

Más al sur, el mapa bélico se fragmenta aún más:

Michoacán: La guerra es frontal contra el bloque de los Cárteles Unidos.

La guerra es frontal contra el bloque de los Cárteles Unidos. Pacífico Sur: En Guerrero, rivaliza con grupos locales, y en la frontera sur choca directamente con el Cártel de Chiapas y Guatemala.

El riesgo de ataques simultáneos contra el CJNG

La muerte del líder y fundador del CJNG expone a la organización a su momento de mayor vulnerabilidad. David Saucedo, analista en seguridad, advierte que los rivales no dudarán en capitalizar esta debilidad coyuntural.

“Al detectar esta circunstancia, todos los enemigos que acabamos de mencionar van a tratar de golpear al Cártel de Jalisco de manera simultánea para arrebatarle territorios. Por un lado, el cártel puede experimentar deserciones internas y, por otro, ataques externos”, sentenció el especialista.

De acuerdo con reportes de inteligencia, los actos de violencia extrema registrados el pasado domingo evidencian de manera clara las zonas donde el cártel aún conserva su mayor capacidad operativa y de reacción.

