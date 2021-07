Cuándo compite Alexa Moreno la final de salto de caballo de Tokyo 2020

La gimnasta Alexa Moreno tiene una cita con la historia este domingo, cuando dispute la final de salto de caballo dentro de las competencias de gimnasia de Tokyo 2020.

La atleta oriunda de Tijuana, Baja California, es la segunda mexicana en la historia en llegar a una final de gimnasia olímpica, pues en Sydney 200 Denisse López lo consiguió.

Alexa Moreno clasificó en el octavo puesto del ranking con una puntuación de 14.633, y en la ronda definitiva se enfrentará a rivales como la estadounidense Jade Carey y la brasileña Rebeca Andrade. Aún se desconoce si Simone Biles participará en la prueba, luego de que se confirmara que no participaría en la final de la modalidad all around de Tokyo 2020.

Esta es la clasificación de la final de salto de caballo en Tokyo 2020:

1. Simone Biles (EUA), 15.183.

2. Jade Carey (EUA), 15.166.

3. Rebeca Andrade (Brasil), 15.100.

4. Mykayla Skinner (EUA), 14.866.

5. Seojeong Yeo (Corea del Sur), 14.800.

6. Shallon Olsen (Canadá), 14.699.

7. Liliia Akhaimova (Comité Olímpico Ruso), 14.699.

8. Alexa Moreno (México), 14.633.

9. Angelina Melnikova (Comité Olímpico Ruso), 14.616.

La estadounidense Mykayla Skinner no participará en la competencia debido a que sólo se permite que participen dos gimnastas de cada país y por delante de ella clasificaron sus compatriotas Simone Biles y Jade Carey.

¿A qué hora competirá Alexa Moreno?

La final de salto de caballo será el próximo domingo 1 de agosto a las 3:45 de la madrugada, tiempo del centro de México. Alexa Moreno ya superó su actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde finalizó en la doceava posición.

Después de aquella participación, la gimnasta participó en el mundial de la especialidad en Doha, Qatar, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en subir al podio en un Mundial de Gimnasia Artística, consiguiendo el bronce en salto de caballo. En aquella ocasión, quedó detrás de la canadiense Shallon Olsen, quien logró la segunda posición, mientras que el oro fue para Simone Biles.

