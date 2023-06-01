La ley seca para prohibir la venta de bebidas alcohólicas se aplica hoy domingo 4 de junio de 2023 ante las elecciones en el Estado de México (Edomex) para definir a una nueva gobernadora.

La medida impide a los restaurantes del Edomex vender bebidas alcohólicas, con excepción de los restaurantes cuya actividad principal es la venta de alimentos preparados, y en su caso, como actividad complementaria la venta de bebidas alcohólicas.

De igual forma, están exentas las zonas turísticas que determinen los municipios en conjunto con la Secretaría de Turismo.

Ante la implementación de la ley seca en el estado mexiquense ha surgido la duda cuándo y a qué hora termina; aquí te lo aclaramos.

¿Por qué hay ley seca en Edomex este 4 de junio por las elecciones 2023?

De acuerdo con el artículo 348 del Código Electoral del Estado de México, se establece como una obligación la prohibición de la venta y compra de bebidas alcohólicas durante un proceso electoral, como es el caso de este domingo 4 de junio donde se votará por una nueva gobernadora.

La ley seca en Edomex se aplica en los 125 municipios desde el sábado 3 de junio, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

¿A qué hora se acaba la ley seca en Edomex 2023?

La ley seca está vigente a partir del sábado 3 de junio y concluirá a las 24:00 horas del domingo 4 de junio.

En cuanto termine la prohibición, desde los primeros minutos del lunes 5 de junio podrán volver a la normalidad aquellos negocios que vendan bebidas alcohólicas, así como tiendas departamentales y de abarrotes.

La Ley Seca es un mandato oficial que se establece para ciertos horarios y días, por lo que no cumplir con la medida puede traer consecuencias legales como multas y sanciones.

¿Qué pasa si no cumplo con la ley seca en Edomex 2023?

Toma en cuenta que si compras o consumes alcohol mientras la disposición oficial esté activa podrías ser acreedor a fuertes sanciones por parte de las autoridades municipales.

Las sanciones y multas son diferentes en cada municipio del Estado de México, ya que dependen del Bando municipal.

Sin embargo, en caso de no cumplir con la ley seca en Edomex la multa puede de ir desde 500 y hasta 5 mil pesos, así como permanecer unas horas en prisión.

Por su parte, los establecimientos que no respeten la ley seca, además de recibir sanciones económicas, podrían recibir la clausura temporal o definitiva de su negocio comercial.