Riqueza, poder y sospechas: los hijos de AMLO bajo la lupa

La vida de lujos, viajes, contratos y presuntas redes de poder que rodean a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Aunque no existe hasta ahora una resolución judicial en su contra, diversos señalamientos, investigaciones periodísticas y denuncias públicas han encendido las alertas sobre el origen de su riqueza y su cercanía con decisiones clave del poder político y económico.

Analistas y figuras públicas cuestionan cómo Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán han logrado consolidar estilos de vida millonarios, mientras su nombre aparece de manera recurrente ligado a contratos, presunto tráfico de influencias y negocios que involucran recursos públicos.

Andy López Beltrán y su cercanía con el poder

Andy López Beltrán, hijo del exmandatario y actual secretario de Organización de Morena, es señalado por analistas como una figura con influencia real dentro del aparato político del país. El economista Arturo Herrera ha señalado públicamente que Andy habría tenido un papel relevante en la imposición de perfiles dentro de la Secretaría de Hacienda, particularmente tras la renuncia del exsecretario Carlos Urzúa, quien denunció decisiones más ideológicas que técnicas.

Además, investigaciones periodísticas lo han vinculado con el llamado huachicol fiscal, una práctica que consiste en el contrabando de combustibles mediante evasión de impuestos. Sobre este tema, el diputado federal Federico Döring presentó en septiembre pasado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto contrabando de combustible y tráfico de influencias. Hasta el momento, se desconoce si existe una carpeta de investigación abierta.

Bobby López Beltrán y los contratos del Tren

Bobby López Beltrán también ha sido señalado por presuntas irregularidades en la asignación de contratos relacionados con el suministro de balastro para obras emblemáticas como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. De acuerdo con audios y documentos difundidos en medios, estos contratos habrían beneficiado a personas cercanas a su círculo.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de diciembre pasado en Oaxaca, cuando un tren se descarriló , dejando un saldo de 14 personas muertas y más de 100 heridas. Aunque no existe un dictamen oficial que vincule directamente el accidente con actos de corrupción, el caso avivó las críticas sobre la opacidad en estos proyectos.

José Ramón y la polémica “Casa Gris”

El caso de José Ramón López Beltrán se hizo visible desde 2022, cuando se reveló que vivía en la llamada Casa Gris, una lujosa residencia en Houston, Texas, propiedad de un alto directivo de una empresa que obtuvo contratos con Pemex. Aunque él negó cualquier conflicto de interés, el episodio alimentó las dudas sobre el uso de influencias familiares para acceder a beneficios privados.

Audios, contratos, denuncias y reportajes forman un rompecabezas que, hasta ahora, no ha derivado en procesos judiciales claros. Para críticos del actual sistema político, el caso refleja una percepción de impunidad en torno a figuras cercanas al poder.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿de dónde proviene realmente la riqueza de los llamados “juniors del poder” y por qué, pese a las evidencias mediáticas, no hay consecuencias legales visibles?