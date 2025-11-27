¿Vas al Mundial 2026? Descubre el FIFA PASS que acelera tu visa para entrar a Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos presentó una nueva iniciativa para aquellos visitantes extranjeros que pretendan viajar al país para la Copa mundial 2026. Se trata del denominado FIFA PASS, un sistema de citas prioritarias para que puedas tramitar tu visa americana.

Esto quiere decir que si tienes tu boleto oficial para la Copa del Mundo 2026, puedes moverte adelante en la fila respeto de las solicitudes consulares, además de que evitarías esperas prolongadas, al aumentar tus posibilidades de asegurar la entrevista con suficiente tiempo.

FIFA President Gianni Infantino announced the "FIFA Pass," which he says is a "prioritized appointment scheduling system" for World Cup ticket holders to obtain visas, during an event with President Trump on Monday. https://t.co/ZgLmioCLuj pic.twitter.com/WIfjLVKiYQ — ABC News (@ABC) November 17, 2025

Requisitos para acceder al FIFA PASS

Cabe decir que el sistema FIFA PASS, cuya palabra “pass” en el nombre significa “Sistema de Programación de Citas Prioritarias”, estará disponible a partir de principios de 2026, según las autoridades estadounidenses. Para acceder al Sistema de Programación de Citas Prioritarias mediante la FIFA, debes cumplir con estos dos requisitos:

Tener un boleto oficial para alguno de los partidos del Mundial 2026 en territorio estadounidense.

Residir en un país que requiere visa para entrar a Estados Unidos.

Cabe decir que si procede aplicar vía visas; los ciudadanos de países con exención podrían usar sistemas como el denominado ESTA.

¿Qué es lo que te garantiza el FIFA PASS?

El FIFA PAAS te asegura una cita prioritaria para entrevista de visa, con tiempos de espera reducidos, además de mayor disponibilidad.

Sin embargo, no te garantiza el visado final; es decir, que se seguirá toda la evaluación migratoria con las mismas reglas de siempre: la solvencia, la intención del viaje, documentación completa, además de la aprobación del oficial consular.

Pasos para tramitar el FIFA PASS

1.- Compra tu boleto oficial para algún partido del Mundial 2026 en Estados Unidos.

2.- Accede al portal oficial habilitado por la FIFA/Departamento de Estado para registrar tu solicitud de visa con prioridad.

3.- Prepara tu documentación habitual (formulario DS-160, pago de tasas, comprobantes de solvencia u otras exigencias migratorias).

4.- Asiste a la cita programada, la entrevista será igual a la de cualquier solicitante.

¿Por qué crearon el FIFA PASS?

La fiesta mundialista está cada vez más cerca, con 48 selecciones, 104 partidos en tres países, además de millones de aficionados, la demanda de visas sería abrumadora; es por eso que Estados Unidos y la FIFA diseñaron FIFA PASS cuyo objetivo es agilizar una respuesta para ordenar, además de agilizar el ingreso de visitantes internacionales sin saturar los consulados.

Recuerda que contar con FIFA PASS puede marcar la diferencia entre viajar o quedarse fuera de la Copa Mundial 2026. Sin embargo, no te relajes demasiado, ya que: no es una visa, simplemente es una prioridad de trámite, cuya cita rápida no equivale a una aprobación automática.

