¿Cómo tramitar placas para personas con discapacidad en CDMX?

En la mayoría de espacios públicos y estacionamientos de la Ciudad de México (CDMX) existen lugares reservados para personas con discapacidad. La idea es que los ingresos sean más accesibles para todos, por eso te decimos cómo tramitar este tipo de placas.

Antes de continuar es importante la encargada de los trámites es la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), por lo que el primer paso será visitar su página web que se encuentra en este link.

¿Qué documentos necesito para tramitar placas para personas con discapacidad?

Para poder comenzar el trámite debes tener preparados los siguientes documentos en formato PDF:



Identificación oficial, original, vigente, con fotografía.

Comprobante de domicilio de la CDMX .

. Comprobante de propiedad del vehículo.

Constancia de discapacidad que se obtiene en los centros de salud con un máximo de un año de antigüedad.

El automóvil deberá estar inscrito en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Contar con una Llave CDMX.

Una vez que tengas todos los documentos deberás ingresar al siguiente link y subir los archivos escaneados. Una vez que valides la solicitud por correo, te darán una cita. En ésta cotejarán los mismos documentos, por lo que deberás llevarlos.

¿Qué beneficios tienen las placas para personas con discapacidad?

Entre los beneficios de solicitar estas placas para personas con discapacidad se encuentran:

1.- No entrar al programa Hoy No Circula: no deberán preocuparse del calendario.

2.- Verificación vehícular gratis: Las personas con estas placas quedarán exentos del pago semestral.

3.- Estacionamientos en los lugares reservados.

4.- Estacionamiento libre en zonas de parquímetros.

¿Qué costo tiene el trámite de placas para personas con discapacidad?

Cabe señalar que solicitar estas placas tiene un costo, este es de 447 pesos mexicanos. Asimismo, es importante mencionar que este trámite sólo será para Personas Físicas, no Morales. De igual forma, el proceso de pago puede reflejarse hasta 3 días después de que se efectúa el depósito.

Finalmente, la SEMOVI hará entrega del juego de placas, un engomado, tarjeta de circulación y una constancia de alta vehícular que te acreditará para obtener los beneficios mencionados en el apartado anterior.