¿Lavas el coche en la calle? Esta es la multa que podrías recibir.

En las últimas semanas el tema del agua ha tomado más fuerza de la que ya tenía, y es que en distintas partes de México las autoridades adoptaron medidas para hacerla durar el mayor tiempo posible, pero ¿existe una multa por lavar un coche en la vía pública?

En los últimos días surgieron interrogantes sobre las posibles sanciones que podrías obtener en caso de desperdiciar el agua, por esto es importante conocer el reglamento y actuar en consecuencia.

¿Me pueden multar si lavo mi auto en la calle?

¡Atención, conductores! Las multas de tránsito están a la orden del día, desde conducir con el parabrisas roto hasta no respetar el programa Hoy No Circula, pero ¿qué pasa si me encuentran lavando el carro en la vía pública?

De acuerdo con la Ley no existe un artículo que prohíba lavar el auto en la calle, pero sí se han implementado medidas para evitar desperdiciar el agua, en este sentido, sí afrontarías multas, en el caso de la Ciudad de México el artículo 10 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua establecen que toda persona que sea sorprendida desperdiciando agua pagará una infracción de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en este sentido podría ir de los 10 mil 857 pesos hasta los y 32 mil 578 pesos, depende la situación.

CDMX tendrá ajuste de precio en multas de tránsito

En la capital del país la UMA obligará a aumentar el precio en las infracciones, quedando algunas de ellas de la siguiente manera:



Conducir a exceso de velocidad: 3 mil 257 pesos

Estacionarse en lugares prohibidos: 3 mil 257 pesos

Pasarse la luz roja del semáforo: 2 mil 171 pesos

Invadir carril del transporte público: 6 mil 514 pesos

¿Cómo puedo ahorrar agua?