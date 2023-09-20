Esto es lo que ganan los diputados locales del Congreso de Yucatán

El Congreso del Estado de Yucatán actualmente cuenta con 25 diputados locales. Sin embargo, dicha conformación cambiará en las elecciones 2024.

Estos cargos de elección popular, de los cuales actualmente 15 llegaron por mayoría relativa por el mimo número de distritos electorales en la entidad, en tanto que 10 son electos por el principio de representación proporcional.

¿Cuánto gana un diputado en Yucatán?

Primero es necesario recordar que el sueldo de un diputado es nombrado como “dieta”. Por ello, la dieta mensual bruta de un diputado en Yucatán, es decir, antes de impuestos, es de 44 mil 880 pesos.

Mientras que el monto neto de la dieta, es decir, con los respectivos impuestos descontados, es de 36 mil 626.18 pesos, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los ingresos de un diputado reciben el nombre de “dieta”. |Plataforma Nacional de Transparencia.

El mismo sitio destaca que el rubro de “remuneración mensual bruta y neta se reportan en cero, en virtud de que la percepción económica mensual de los diputados se denomina Dieta”.

Cabe recordar que la conformación del Congreso del Estado de Yucatán cambiará, porque aumentarán los diputados a 35, de los cuales 21 serán electos por mayoría relativa, mientras que 14 serán de representación proporcional para deformar la LXIV Legislatura.

¿Cuánto gana el gobernador de Yucatán?

La Plataforma Nacional de Transparencia también menciona el sueldo del actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Según el sitio, el sueldo mensual bruto del mandatario estatal es de 145 mil 388 pesos.

|Plataforma Nacional de Transparencia.

En tanto que el sueldo mensual neto es de 101 mil 617.74 pesos mexicanos, según el periodo reportado del 1 de abril al 30 de junio de 2023.

Además, cuenta con



Aguinaldo de 193 mil 850.67 pesos.

Prima vacacional de 24 mil 231.33 pesos.

En las elecciones 2024, los ciudadanos de Yucatán elegirán un nuevo gobernador de la entidad parta el periodo 2024-2030, así como nuevos alcaldes de los 106 municipios, un síndico y regidores de cada uno de dichos territorios, los cuales estarán en dicho cargo por tres años.

