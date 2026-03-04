Cuenta regresiva: ¿Cuántos días que faltan para Semana Santa 2026 y para las vacaciones en el calendario de la SEP?

El fervor religioso en territorio mexicano se prepara para una de sus etapas más significativas, la época en que se recuerda pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y que en México se aprovecha para tener algunos días de asueto. En Azteca Noticias te decimos cuánto falta para las vacaciones de Semana Santa 2026 y los días en que se conmemora Jueves y Viernes Santo, al igual que Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

¿Cuánto falta para Semana Santa 2026?

Al considerar que hoy es 4 de marzo de 2026, restan únicamente 25 días para que dé inicio formal este ciclo de devoción con la llegada del Domingo de Ramos, el 29 de marzo.

Esta festividad no solo posee un valor espiritual profundo para los creyentes, sino que representa uno de los momentos más aguardados por la sociedad en general. La pausa en las actividades cotidianas permite que estudiantes y diversos sectores laborales disfruten de un descanso, lo que incrementa la expectativa en torno a su llegada.

La relevancia de estas fechas es tal que trasciende fronteras, manifestándose en representaciones de pasajes bíblicos que atraen la atención mundial, como ocurre anualmente en la alcaldía Iztapalapa, donde la elección de quienes interpretan los papeles principales se realiza con estricto rigor.

Cronología de la Semana Santa 2026 y qué se conmemora cada día

La Semana Santa 2026 está programado para desarrollarse entre el 29 de marzo y el 5 de abril. El ciclo comienza el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, fecha que evoca el recibimiento de Jesús en Jerusalén.

Le sigue el Lunes Santo, el 30 de marzo, enfocado en la unción ocurrida en el hogar de Lázaro. El 31 de marzo es Martes Santo, día en que se rememora la advertencia sobre la traición que sufriría el Mesías por parte de uno de sus seguidores.

TAMBIÉN LEE: Calendario completo: Todas las fechas en que no se come carne antes de que llegue la Semana Santa 2026

Al llegar el 1 de abril, el Miércoles Santo marca la conclusión de la Cuaresma e inicia la víspera de la Pascua. El Jueves Santo, 2 de abril, se centra en la Última Cena y el acto del lavatorio de pies. El dolor y sacrificio se hacen presentes el 3 de abril, Viernes Santo, con la crucifixión y fallecimiento de Jesús.

Posteriormente, el Sábado Santo, el 5 de abril, se dedica a la espera durante su sepultura, culminando el 6 de abril con el Domingo de Resurrección, el evento cumbre donde se celebra la victoria sobre la muerte.

¿Cuándo son la vacaciones de Semana Santa 2026 en el calendario SEP?

Para quienes planifican actividades recreativas, el sector educativo ya tiene definidas sus fechas. La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo su esquema de 185 días, estableció que el asueto oficial por Semana Santa inicie el 30 de marzo y finalice el 10 de abril. No obstante, para los alumnos de nivel básico, el receso comenzará de manera anticipada.

Debido a que el viernes 27 de marzo se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar, las aulas cerrarán sus puertas desde ese momento. Gracias a esta configuración del calendario, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria gozarán de un periodo de descanso más largo, debiendo retomar sus labores académicas hasta el lunes 13 de abril.

