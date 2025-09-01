Era buscada desde hace 19 años por la justicia de Estados Unidos. Una mujer llamada Leydis Menéndez Abdala, de nacionalidad cubana, fue detenida por autoridades mexicanas en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Fuentes de seguridad comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que la mujer contaba con una orden de aprehensión y se le detuvo en territorio mexicano. Una vez capturada, de acuerdo con el reporte, quedó a disposición para su traslado al Instituto de Migración con sede en Toluca, pues la mujer deberá rendir cuentas ante la justicia en Estados Unidos.

¿Por qué fue detenida Leydis Menéndez Abdala?

Leydis Menéndez Abdala, de acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, conducía bajo los efectos del alcohol y chocó contra una mujer llamada Gloria Marcia Hall, quien murió debido al percance automovilístico. La víctima era hermana de un comandante llamado Joaquín Freire.

“Hace 17 años recibí notificación, básicamente dos policías vinieron a la casa donde me estaba quedando, que era la casa de mi mamá y me notificaron que mi hermana había fallecido en un accidente de carro. Otra persona que venía borracha, una mujer, se llevó la luz roja y chocó contra mi hermana y al impacto mi hermana falleció”, dijo Joaquín Freire en una publicación del Departamento de Policía de Miami el 19 de julio de 2023.

¿Qué se sabe del caso de Gloria Marcia Hall?

El 12 de agosto de 2006, Leydis Menéndez Abdala, se pasó una luz roja de un semáforo en la calle 68, en Hialeah, una ciudad en Florida, e impactó el automóvil en el que viajaba Gloria Marcia Hall, de acuerdo con CBS NEWS.

Menéndez Abdala escapó luego del accidente mortal que cobró la vida de Gloria, hechos por los que ha sido acusada de homicidio vehicular y homicidio involuntario.

Telemundo 51 señala que los hechos ocurrieron cuando Gloria se dirigía a la iglesia, pero en una intersección, su automóvil fue impactado del lado donde conducía, por otro vehículo y murió en el lugar; tenía 40 años y era madre de dos hijas pequeñas.

El arresto de la mujer se llevó a cabo en la esquina de las calles Temascaltepec y Otumba, en la colonia Altavista, el viernes 29 de agosto a las 10:10 horas en Ecatepec. Tenía pelo pintado de amarillo y pestañas largas de fantasía, vestía sudadera y pants negros, con tenis blancos.

Información de Telemundo 51 refiere que Leydis Menéndez Abdala fue extraditada y de acuerdo con la fiscalía, la mujer escapó a México tras ser advertida por un oficial de la policía, quien era su pareja, tras saber el resultado de la prueba toxicológica.

Ahora, luego de una audiencia celebrada este domingo ante una Corte, la fiscalía solicitó que la mujer permanezca detenida sin derecho a fianza.