¿Cubrebocas obligatorio?: Refuerzan filtros en Tlalnepantla, Edomex por casos de Sarampión

¿Otra vez? Regresa el uso de cubrebocas obligatorio, por lo menos así será en escuelas y espacios públicos de Tlalnepantla, Estado de México, debido al brote de sarampión que ha encendido las alertas sanitarias en México. Autoridades de salud federal y estatales han reforzado medidas para detectar de forma temprana posibles casos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables cuando no cuentan con vacunación completa.

Esta medida recuerda a la impuesta en el año 2020 cuando inició la pandemia por Covid-19. La preocupación crece luego de que se confirmara un aumento sostenido de contagios en distintas entidades del país, lo que llevó a la Secretaría de Salud del Estado de México a emitir nuevas recomendaciones obligatorias para los planteles escolares a partir del lunes 9 de febrero de 2026.

A toda la población del Estado de México, a partir de este lunes se debe utilizar cubrebocas en escuelas y lugares públicos, como media preventiva ante la creciente alza de casos de sarampión.

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por contacto directo con las gotitas que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar. Basta estar en el mismo espacio cerrado para que el virus se propague con facilidad.

Entre los principales síntomas se encuentran:



Fiebre alta.

Ojos llorosos y enrojecidos.

Congestión nasal y tos constante.

Manchas pequeñas y blancas dentro de la boca.

Ronchas que aparecen primero en la cara y el cuello y luego se extienden al resto del cuerpo.

Las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente son quienes no están vacunadas o presentan problemas en su sistema inmunológico.

Escuelas del Edomex activan filtros sanitarios obligatorios tras brote de sarampión

La Secretaría de Salud del Estado de México instruyó a autoridades educativas, directivos escolares y personal de salud a establecer filtros sanitarios diarios en todos los planteles. Estas revisiones deberán realizarse desde la entrada a las escuelas y contemplan:

Toma de temperatura; más de 38 grados es señal de alerta.

Revisión visual de ronchas, ojos rojos, tos persistente o manchas blancas en la boca.

Aislamiento inmediato del alumno o alumna con síntomas y notificación a las autoridades de salud locales.

Además, se recomendó el uso obligatorio de cubrebocas en interiores y espacios cerrados donde no se pueda mantener la sana distancia, tanto para estudiantes como para personal escolar.

Para vacunarte contra el #sarampión, consulta en la Línea del Gobierno de México 0️⃣7️⃣9️⃣, la ubicación de los centros de salud. Recibirás atención personalizada para reforzar tu esquema de vacunación. 💉 🏥

La vacuna es gratuita, segura y eficaz para ti y tu familia.



La vacuna es gratuita, segura y eficaz para ti y tu familia. pic.twitter.com/Jrehr7uyqj — SALUD México (@SSalud_mx) February 9, 2026

Vacunación, la principal forma de protección

Las autoridades insistieron en reforzar la vacunación como la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión. Se promueve la aplicación de:



Vacuna Triple Viral (SRP) en niñas y niños de 6 meses a 9 años.

Vacuna Doble Viral (SR) en personas de 10 a 49 años.

También se pidió capacitar al personal escolar para identificar síntomas y aplicar los protocolos de aislamiento, así como mantener comunicación constante con madres, padres y tutores.

Casos y muertes por sarampión en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud , del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026 se han registrado 8 mil 575 casos de sarampión y 27 muertes en el país. Chihuahua concentra el mayor número de contagios, con 4 mil 504 casos, además de 21 defunciones, lo que lo coloca como el estado más afectado.

En contraste, el Estado de México suma 52 casos confirmados y, hasta el momento, ninguna defunción, aunque las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia.

Otros estados donde regresó el uso de cubrebocas por sarampión

El Estado de México no es el único que endureció medidas. En Jalisco, la Secretaría de Salud decretó el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante el repunte de contagios.

La medida aplica en los municipios de:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

Las autoridades reiteraron que la prevención empieza en casa y que llevar a niñas y niños enfermos a la escuela puede facilitar la propagación del virus.

