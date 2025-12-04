Logo InklusionSitio accesible
¡De escalofrío! Demócratas revelan imágenes de la isla de Jeffrey Epstein

Demócratas publican imágenes nunca antes vistas de la isla privada de Jeffrey Epstein tras petición de Trump de divulgar archivos.

Jeffrey Epstein
La isla era usada por Epstein como epicentro de sus crímenes de tráfico sexual.|Reuters
Mundo

Escrito por: Jimena Romero

Con información de: Agencias

Imágenes y videos inéditos fueron revelados por el Comité de Supervisión de la Cámara. El material muestra varias habitaciones y baños en la isla Little St. James, un lugar que era conocido como el epicentro de las décadas de abuso sexual perpetrados por Jeffrey Epstein.

En una de las habitaciones captaron una silla que parece ser de dentista, con máscaras colgadas en la pared. También fotografiaron un teléfono fijo con nombres como Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, escritos en los botones de marcación rápida.

Los videos muestran los lujosos terrenos de la propiedad, que parece un complejo turístico, con una piscina, palmeras y caminos con vista al océano.

Qué hay en la isla de Jeffrey Epstein

Además del teléfono y la silla de dentista, una foto muestra un estudio en el que hay una pizarra. En ella garabatearon palabras clave como "poder", "decepción" y "complots". Liberaron el material con varias ediciones; los nombres de mujeres fueron bloqueados para proteger a las posibles víctimas.

El material fue obtenido de autoridades de las Islas Vírgenes, donde Epstein poseía las islas Little St. James y Great St. James. El representante Robert García señaló que las fotos son publicadas para garantizar la transparencia pública en la investigación y para ayudar a armar el panorama completo de los crímenes de Epstein.

Analizan abusos de Epstein

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos generaron gran interés para los investigadores que analizan los años de abuso de Epstein. El magnate visitaba con frecuencia sus casas allí, y a menudo eran extendidas invitaciones a sus amigos poderosos.

La víctima Virginia Giuffre, una de las más destacadas, escribió en sus memorias póstumas que fue traficada en una de esas islas, a los 18 años, por Epstein, y que fue violada salvajemente por un hombre no identificado que fue acompañado por el entonces Primer Ministro Israelí, Ehud Barak.

Investigación financiera de Jeffrey Epstein

El panel también recibió aproximadamente 5 mil documentos en respuesta a las citaciones enviadas a JP Morgan Chase y Deutsche Bank por los registros financieros de Epstein. Se cree que las finanzas del magnate proporcionarán una gran cantidad de nueva información a la investigación.

Liberaron ya decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones recibidos de la propiedad de Epstein. Sin embargo, los investigadores todavía quieren entrevistar a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, pero sus abogados dijeron que Maxwell invocará sus derechos de la Quinta Enmienda y se negará a responder preguntas.

