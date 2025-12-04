¡De escalofrío! Demócratas revelan imágenes de la isla de Jeffrey Epstein

Imágenes y videos inéditos fueron revelados por el Comité de Supervisión de la Cámara. El material muestra varias habitaciones y baños en la isla Little St. James, un lugar que era conocido como el epicentro de las décadas de abuso sexual perpetrados por Jeffrey Epstein.

En una de las habitaciones captaron una silla que parece ser de dentista, con máscaras colgadas en la pared. También fotografiaron un teléfono fijo con nombres como Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, escritos en los botones de marcación rápida.

Los videos muestran los lujosos terrenos de la propiedad, que parece un complejo turístico, con una piscina, palmeras y caminos con vista al océano.

🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.



See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025

Qué hay en la isla de Jeffrey Epstein

Además del teléfono y la silla de dentista, una foto muestra un estudio en el que hay una pizarra. En ella garabatearon palabras clave como "poder", "decepción" y "complots". Liberaron el material con varias ediciones; los nombres de mujeres fueron bloqueados para proteger a las posibles víctimas.

El material fue obtenido de autoridades de las Islas Vírgenes, donde Epstein poseía las islas Little St. James y Great St. James. El representante Robert García señaló que las fotos son publicadas para garantizar la transparencia pública en la investigación y para ayudar a armar el panorama completo de los crímenes de Epstein.

The public deserves full transparency on the Epstein files. It’s horrific to imagine what happened in these rooms.



It’s time for the President to release ALL the files, now. pic.twitter.com/UUN3ibh06K — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) December 3, 2025

Analizan abusos de Epstein

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos generaron gran interés para los investigadores que analizan los años de abuso de Epstein. El magnate visitaba con frecuencia sus casas allí, y a menudo eran extendidas invitaciones a sus amigos poderosos.

La víctima Virginia Giuffre, una de las más destacadas, escribió en sus memorias póstumas que fue traficada en una de esas islas, a los 18 años, por Epstein, y que fue violada salvajemente por un hombre no identificado que fue acompañado por el entonces Primer Ministro Israelí, Ehud Barak.

Virginia Giuffre says she was left bloodied and beaten by former Israeli Prime Minister Ehud Barak, an attack she describes as the “beginning of the end” of Epstein’s control over her.



This isn’t gossip. This is a brutal allegation against a former head of state who has been… pic.twitter.com/ye3SOpNxkO — Brian Allen (@allenanalysis) November 20, 2025

Investigación financiera de Jeffrey Epstein

El panel también recibió aproximadamente 5 mil documentos en respuesta a las citaciones enviadas a JP Morgan Chase y Deutsche Bank por los registros financieros de Epstein. Se cree que las finanzas del magnate proporcionarán una gran cantidad de nueva información a la investigación.

Liberaron ya decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones recibidos de la propiedad de Epstein. Sin embargo, los investigadores todavía quieren entrevistar a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, pero sus abogados dijeron que Maxwell invocará sus derechos de la Quinta Enmienda y se negará a responder preguntas.