“No me acuerdo qué pasó": Danna Paola confiesa que fue drogada

Danna Paola, protagonista de la serie Élite y famosa cantante, reveló que fue drogada en un bar cuando le pusieron algo a su bebida en el tiempo que estuvo en España.

De acuerdo con la actriz, e intérprete de Sodio, sintió que casi no la contaba a raíz de haber sido drogada con su bebida, pues dijo que nunca había confesado esta desagradable experiencia, pero que ahora comparte esta historia para alertar a las personas.

Danna Paola visitó un lugar sofisticado de España, pero ella decidió irse a descansar porque al día siguiente tendría llamado para la serie Elite. Sin embargo, un amigo de ella decidió hablar con un grupo de hombres, así que se quedó un rato más.

“Abren la pista y había un grupo de latinos en la mesa de abajo y estaban fumando pipa árabe… mi amigo me dijo ‘están súper guapos’. Yo no soy de ligar. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro. Me da hueva. Soy mamona para esas cosas”, dijo Danna Paola.

Luego de platicar con los hombres, su amigo fue al baño y ella se quedó pláticando con el grupo de hombres, pero en cuestión de segundos, cuando la cantante dejó su vaso en la mesa, alguien puso una sustancia en su bebida. Cuando bebió un trago comenzó a sentirse mareada y con una sensación extraña.

“Dije ‘me tengo que ir’. Cuando estos güeyes empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘¿te sientes bien?’, yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal”, reveló la cantante.





Además, dijo que apenas llegó a su casa, lugar en el que no recuerda todo lo que ocurrió. Fue ahí donde quedó inconsciente y despertó en el hospital.

“No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital. Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice. Seamos conscientes de que por más fuertes que seamos, más independientes, más de ‘me puedo cuidar sola’, pero no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatal”, dijo la famosa.