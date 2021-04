Dave Grohl, de Foo Fighters, compartirá sus anécdotas en un libro

Dave Grohl, el fundador de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana, incursionará en el mundo de la literatura para presentear su primer libro, que saldrá a la venta el próximo 5 de octubre.

Este martes, el músico reveló el nombre de su primera publicación: ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’ ('El Contador de Historia: Aventuras de la vida y la Música), y a diferencia de lo que han hecho otras estrellas compartiendo su autobiografía, este libro será una continuación del ejercicio que Grohl realiza en Instagram desde que inició la pandemia, en donde a comaprtido vivencias y anécdotas con otros músicos.

En esta nueva entrega, encontraremos historias de Joan Jett, Tom Petty, Paul McCartney, Iggy Pop, AC/DC y, obviamente, Foo Fighters y Nirvana.

Grohl señaló a través de un comunicado que a lo largo de su vida, siempre se ha caracterizado por compartir todo lo que hace, aunque quizás lo havía de manera inconsciente.

“Hay un hilo conductor en todo lo que hago: contar historias. Ya sea en una canción, en un documental o en la página, siempre me he sentido obligado a compartir momentos de mi vida. Esta inclinación es una gran parte de lo que me entusiasma creativamente, pero también como ser humano”, declaró el intérprete.

GROHL COMPARA DAR UN CONCIERTO CON ABRIR SUS SENTIMIENTOS

Para el también ex integrante de Nirvana no es nada sencillo describir sus sentimientos, aunque tiene un gran gusto por compartirlos, por lo que comparó esta situación con lo que siente cuando sale al escenario en un concierto.

“Pronto descubrí que la recompensa que sentía cada vez que publicaba una historia era la misma que la que siento al tocar una canción ante el público, así que seguí escribiendo. La respuesta de los lectores me llenaba el alma como cualquier clamor de estadio. Así que hice un balance de todas las experiencias que he tenido en mi vida: increíbles, difíciles, divertidas y emotivas, y decidí que era hora de ponerlas por fin en palabras”, confesó Grohl.

‘The Storyteller: Tales of Life and Music’ saldrá a la venta en formato físico y digital el próximo 5 de octubre, y en los próximos días se abrirá la preventa a través de la tienda web de Foo Fighters.

