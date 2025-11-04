El legendario futbolista inglés David Beckham, de 50 años, fue nombrado caballero por el Rey Carlos III en una emotiva ceremonia realizada en el Castillo de Windsor, en reconocimiento a su destacada trayectoria tanto en el deporte como en su labor humanitaria.

El excapitán de la selección inglesa, vestido con un elegante traje diseñado por su esposa Victoria Beckham, recibió el título de “Sir” más de dos décadas después de haber sido distinguido por primera vez por su contribución al fútbol británico

Arise, Sir David Beckham. ✨



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

Caballero británico: ¿qué dijo Beckham tras recibir el título de “Sir”?

Visiblemente emocionado, Beckham confesó que lloró al enterarse de la noticia: “Es un momento enorme para

mi familia y algo muy especial. Crecí en un barrio humilde del Este de Londres, soñando con ser futbolista profesional, y ahora estoy aquí, en el Castillo de Windsor, con la monarquía más importante del mundo. No hay nada mejor que esto.”

Durante la ceremonia, el Rey Carlos III y Beckham intercambiaron sonrisas y bromas, reflejando la buena relación que ambos mantienen desde hace años. El exfutbolista también bromeó con los medios diciendo que no le importaría que sus hijos lo llamaran “Sir Dad”.

David Beckham, del fútbol a la realeza: una carrera legendaria

Cabe recordar que David Beckham debutó con el Manchester United en 1995, logrando seis títulos de liga, dos FA Cups y una Champions League antes de pasar por clubes como Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y PSG.

Beckham se retiró en 2013 con 115 partidos internacionales con Inglaterra, además de que se convirtió en uno de los deportistas más influyentes del mundo. Más allá de su éxito deportivo, Beckham ha construido un imperio empresarial junto a su esposa, con una fortuna estimada en 500 millones de libras, según The Sunday Times Rich List 2025.

El exjugador ha mostrado en múltiples ocasiones su admiración por la monarquía británica. En 2022, hizo fila durante más de 12 horas para despedirse de la Reina Isabel II en Westminster Hall; Beckham también es embajador de la Fundación del Rey, donde impulsa programas de educación y sostenibilidad.

