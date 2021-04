David Beckham protagonizará serie de Disney+

Disney+ confirmó un fichaje bomba para su nueva serie ‘Save Our Squad’(Salva nuestro Equipo): la incorporación del ex futbolista David Beckham.

Según medios especializados, el canterano del Manchester United volverá a las canchas donde dio sus primeros pasos como futbolista, ubicadas al este de Londres, para convertirse en mentor de un joven equipo de futbol que lucha por sobrevivir en la liga local.

La tarea de Beckham y su equipo será transformar la realidad del equipo para llevarlos a vivir una experiencia que cambie sus vidas por completo.

El programa será producido por Sean Doyle, en una coproducción de Twenty Twenty y Studio 99.

“Es maravilloso hacer ‘Save Our Squad’ con Twenty Twenty para arrojar luz sobre el tipo de futbol al que jugué cuando crecía y que significó tanto para mí en los inicios de mi carrera como futbolista. He sido muy afortunado porque mi carrera fue larga y plagada de éxitos. Ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado, convirtiéndome en su mentor. Desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el futbol y es absolutamente genial trabajar con Disney+ en este proyecto”, afirmó el ex mediocampista del Real Madrid.

Te puede interesar: ¡Juega como un X-Men! Adidas lanza tacos inspirados en Wolverine

Una gran oportunidad para Disney+

Por su parte, Sean Doyle, productor de la serie, se dijo entusiasmado por trabajar junto a una estrella global como David Beckham.

“Es una oportunidad fantástica para mostrar la importancia y el impacto del futbol en las comunidades del Reino Unido. La serie será emocionante, dramática, inspiradora y repleta de pasión y coraje, todo lo que David demostraba en el campo cuando era jugador”, afirmó el productor.

‘Save Our Squad’ contará con seis episodios de 35 minutos de duración y por el momento se desconoce la fecha de estreno.

Te puede interesar: Sergio Ramos dio positivo a Covid-19