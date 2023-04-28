¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 28 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este viernes 28 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo por el presidente López Obrador después de haberse ausentado unos días por su tercer contagio de Covid-19. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reapareció en mañanera y agradeció muestras de apoyo durante su contagio a COVID-19 pic.twitter.com/Mdwb6U3sqJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

Cabe destacar que en la tarde del pasado miércoles 26 de abril, el presidente López Obrador hizo una aparición en video, donde aseguró que se encuentra bien.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre la venta del avión presidencial

El presidente AMLO tomó como primer tema de la conferencia mañanera la venta del avión presidencial y recordó que él no compró esa aeronave de lujo. “Lo que hicimos fue vender ese avión que ni siquiera se podía vender en México”, aseguró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que vendió el avión presidencial porque no estaba diseñado para vuelos al interior del país pic.twitter.com/r2H1QwWKzY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

AMLO critica plantón de senadores en el Pleno para defender al INAI

López Obrador se lanzó contra los senadores de oposición que se encuentran en plantón en el pleno del Senado para defender al INAI. "Ellos no saben luchar a favor del pueblo, podrían estar uno o dos días como si fuera una pijamada, pero, van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos".

“Están en el plantón en el Senado porque defienden a organismos buenos para nada que crearon solo para simular que se combatía la corrupción y engañar al pueblo”, aseguró.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ criticó a legisladores que tomaron la tribuna en el Senado por la negativa de Morena para nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia pic.twitter.com/lKZC6dyC3u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

AMLO aplaude desaparición del Conacyt

“Están inconformes con la reforma al Conacyt porque el dinero se usaba para financiar a las grandes empresas trasnacionales supuestamente para la innovación tecnológica, mentira. Era para subsidiar a estos grupos sin producir ciencia”, aseveró AMLO.

Avión presidencial saldría de México hoy a Estados Unidos

Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, ofreció detalles sobre la venta del avión presidencial. Dio a conocer que este mismo viernes la aeronave saldrá desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aproximadamente a las 15:00 horas rumbo a Estados Unidos, donde se le harán algunas adecuaciones y, posteriormente, se dirigirá a Tayikistán.

AMLO habla sobre especulaciones acerca de su salud

El presidente AMLO fue cuestionado del porqué permitió especulaciones acerca de su salud, pues mientras se encontraba recuperándose por el contagio de Covid-19, surgieron rumores de que podría estar más grave.

Ante esto, dijo: "No se le puede desear la muerte a nadie, cuando alguien está en una situación así es porque es muy infeliz, está muy vacío".

Asimismo, aseguró que ayer, 27 de abril, se realizó de nuevo la prueba de Covid-19 y salió negativo, además de que ya terminó su tratamiento médico; sin embargo, le siguen recomendando el reposo y no exigirse mucho.

AMLO habla del caso de Emilio Lozo, expresidente de Pemex

AMLO habló acerca del posible acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados, en ese sentido aseguró que lo más importante es que se devuelva lo que se sustrajo.

AMLO celebra que la presidenta del INE se redujera su sueldo

El presidente López Obrador celebró que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se redujera el sueldo, esto después de hablar del INAI.