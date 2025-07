Senadores denuncian simulación y corrupción tras decomiso récord de huachicol en Coahuila

Luego del mayor decomiso de huachicol registrado en el actual sexenio —con más de 15 millones de litros de combustible ilegal incautados en Coahuila— senadores de distintos partidos exigieron que el combate a este delito no se limite a operativos y anuncios, sino que incluya detenciones de alto perfil, congelamiento de cuentas y sanciones penales.

Anaya acusa que robo de combustible sigue activo y exige esclarecer complicidades

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, celebró el operativo, pero advirtió que este hallazgo contradice la narrativa oficial sostenida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración.

“Por supuesto que celebramos estos macrooperativos que detienen a quienes nos estaban robando. Pero exigimos una investigación a fondo. Nos dijeron que con la compra de pipas en 2018 se había acabado el huachicol, y eso fue mentira. Solo en este operativo en Coahuila se encontraron 15 millones de litros. Eso alcanza para llenar el tanque de más de 300 mil vehículos. ¿Cómo es posible que nos hayan dicho que el problema se resolvió?”, expresó en entrevista.

Anaya señaló que el volumen incautado “es seguramente la punta del iceberg”, y advirtió que el robo de combustible no puede operar sin la complicidad de autoridades, incluyendo personal de Pemex y del sistema aduanal.

“Mientras los funcionarios públicos estén coludidos, el problema no va a terminar. Queremos saber a dónde fue a parar ese dinero. Hay quien sostiene que financió campañas políticas o engrosó patrimonios de políticos corruptos. Exigimos que se investigue, caiga quien caiga”, subrayó el panista.

Exigen fin de la impunidad en escándalos como SEGALMEX, BIRMEX y Tren Maya

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, consideró que este operativo desmonta la narrativa sostenida en las conferencias matutinas del sexenio anterior, en las que se afirmaba que el huachicol había sido eliminado.

“El expresidente López Obrador dijo que el huachicol se había terminado, pero ahora vemos que circulaban millones de litros. Qué bueno que se están haciendo estos decomisos, pero también es momento de exigir justicia pareja”, dijo el legislador guerrerense.

Añorve también señaló que la justicia no debe aplicarse de manera selectiva, y exigió acciones legales contra funcionarios implicados en escándalos de corrupción como SEGALMEX, BIRMEX, el Tren Maya, Dos Bocas, Mexicana de Aviación y otros proyectos emblemáticos del sexenio pasado.

“En Dos Bocas ya debería haber responsabilidades administrativas y penales. Lo que produce no es aceptado en el mercado internacional. No puede ser que se inauguren obras que no funcionan mientras los responsables siguen impunes”, criticó el legislador del tricolor.