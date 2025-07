¿En bicicleta o en transporte? Hoy No Circula para este jueves 10 de julio en CDMX y Edomex

Este jueves 10 de julio de 2025, toma en cuenta que se aplicaran restricciones a vehículos de acuerdo al programa Hoy No Circula en Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), el cual, está gestionado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La medida busca reducir las emisiones contaminantes en zonas urbanas con un alto índice de tránsito, por lo que a principios de julio de este año, se extendió a nuevos municipios del Estado de México (Edomex).

¿Qué engomado no puede circular el jueves?

De acuerdo con el calendario oficial vigente de la CAMe, los vehículos que cuenten con engomado verde, terminación de placa 1 o 2 y tengan holograma 1 o 2 deberán de quedarse en casa.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Aunque el programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado en el Valle de México, algunos conductores pueden evadir estas restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Autos eléctricos e híbridos.

¿Cómo funciona el nuevo Hoy No Circula en el Edomex?

A inicios de julio de 2025, el programa Hoy No Circula se extendió de manera oficial a diferentes zonas del Estado de México (Edomex), incluyendo al Valle de Toluca y otros 59 municipios.

Durante los primeros seis meses desde que se aplique el Hoy No Circula hasta diciembre de 2025, se implementará una etapa de socialización, en la que no habrá multas para quienes no lo respeten.

Esto significa que las multas administrativas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026, permitiendo a los automovilistas adaptarse.



Almoloya de Juárez

Atenco

Chiconcuac

Huehuetoca

Amecameca

Chiautla

Ecatzingo

Ayapango

Cocotitlán

San Mateo Atenco

Tlalmanalco

Papalotla

Juchitepec

Melchor Ocampo

Temamatla

Tultepec

Tenango del Aire

Nextlalpan

Toluca

Texcoco

Zinacantepec

Ozumba

Metepec

Zumpango

Teoloyucan

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Lerma

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula?

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6- lunes

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8- martes

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4- miércoles

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2- jueves

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0- viernes

Primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas- sábado

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/qA4r8f0rlB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 6, 2025

El no respetar estas disposiciones puede traer una sanción económica, en la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.