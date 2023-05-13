Golpe a la deforestación en la amazonía brasileña: cayó 68% en abril

La deforestación en la amazonía brasileña cayó un 68% en abril respecto al año anterior según datos preliminares del Gobierno. Este panorama es una lectura positiva para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque representa la primera caída significativa en su mandato, según expertos.

Lula da Silva ganó las elecciones del año pasado prometiendo acabar con la deforestación después de años de creciente destrucción bajo su predecesor Jair Bolsonaro. Sin embargo, se ha enfrentado a continuos desafíos desde que asumió el cargo porque la agencia ambiental, Ibama, enfrenta problemas por falta de personal.

“Pero es un hecho que la disminución de más del 67% no puede explicarse sólo por la ausencia de estos datos. El gobierno federal reestructuró toda la parte ambiental. Tenemos el retorno de las operaciones de inspección, comando y control en el bosque, incluso están siendo liberados recientemente ". Romulo Batista / Portavoz Greenpeace Brasil

Datos oficiales de la Agencia de Investigación Espacial, Inpe, mostraron que 328,71 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal (unas 126,92 millas cuadradas) fueron taladas en la amazonia brasileña el mes pasado, cifra por debajo del promedio histórico de 455,75 kilómetros cuadrados.

Estos resultados confirman la interrupción de la tendencia de dos meses consecutivos de mayor deforestación. También rompe la tendencia del desmonte de tierras en lo que va de año porque se ha reducido un 40,4% en el mismo periodo.

O Governo Federal vem tomando diversas ações para combater o desmatamento. Dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostraram que 328,71 km² foram desmatados na Amazônia brasileira em abril, abaixo da média histórica de 455,75 km² para o período. pic.twitter.com/Uxfxt0BOrp — SecomVc (@secomvc) May 12, 2023

¿Por qué aumentó la deforestación en el gobierno de Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro había recortado drásticamente los esfuerzos de protección medioambiental, recortando fondos y personal en agencias clave mientras pedía más agricultura y minería en tierras protegidas.

Los expertos afirman que aún es demasiado pronto para confirmar una tendencia a la baja prolongada porque queda por delante el pico anual de deforestación de julio a septiembre. Pero, aún así, lo consideran una señal positiva después de que la destrucción de la selva tropical se disparara a finales de 2022.

Lula ha dicho que es urgente que Brasil demuestre que su gobierno no sólo habla de proteger el medio ambiente, sino que está en camino de cumplir el compromiso de acabar con la deforestación para 2030.

Según datos oficiales, la deforestación consumió 328 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal el mes pasado. Cifra por debajo del promedio histórico.|Victor Moriyama/Getty Images

A principios de este mes, reafirmó esa promesa al conseguir una contribución de 80 millones de libras (100,97 millones de dólares) de Gran Bretaña al fondo para la Amazonía, una iniciativa destinada a luchar contra la deforestación que también respaldan Noruega, Alemania y Estados Unidos.

Anteriormente también había reanudado el reconocimiento de las tierras indígenas, revirtiendo una política de Jair Bolsonaro, al tiempo que anunciaba nuevas vacantes en el ministerio de Medio Ambiente y en la agencia indígena Funai.

ONG´S como Greenpeace reconocieron el esfuerzo del gobierno brasilero por frenar la deforestación con medidas como aumentar la fiscalización, la reestructuración de las entidades de defensa ambiental y las campañas masivas de prevención y rechazo a la minería y tala ilegal.

Durante 2022, la amazonía brasileña perdió un récord de 10 mil 278 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal.