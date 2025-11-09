VIDEO: El último patrullaje antes de ser asesinado: así cuidaba Carlos Manzo a Uruapan

El 1 de noviembre de 2025 en la historia de México se escribió un capítulo de violencia e indignación. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos frente a cientos de personas.

Aquel ataque conmocionó al país. La investigación de la Fiscalía de Michoacán señala que el sicario era un menor de 17 años, quien fue abatido en el lugar, y quien habría matado a un político que también salía a la calle a patrullar su municipio.

Carlos Manzo, el valiente alcalde que enfrentó al crimen y fue asesinado en Uruapan

Carlos Manzo salía a las calles a vigilar y patrullar Uruapan

Carlos Manzo era un político que alzó la voz en repetidas ocasiones contra el gobierno para exigir apoyo ante constantes amenazas en su contra y para pedir seguridad en su municipio.

"Desde que llegamos al Gobierno de Uruapan los perdedores juraron no descansar hasta derrocar nuestro Gobierno Independiente, pero pasa y pasa el tiempo y lo único que han ocasionado es que este movimiento independiente del Sombrero se vuelva más fuerte y se perfile para seguir triunfando", publicó 25 de octubre de 2025 en Facebook.

Era conocido por hacerle frente a la delincuencia y por alzar la voz en defensa de su comunidad. Un video publicado en YouTube por el creador de contenido Yulay se aprecia al alcalde a bordo de una patrulla dando rondines para prevenir delitos y cuidar a la gente.

La gente lo identificaba como el alcalde que recorrí las calles para encabezar operativos y mantenerse cercano a la gente, tarea que, a decir de él, a veces le quitaba horas de sueño y antes de salir de casa siempre se encomendaba en Dios.

La última transmisión de Carlos Manzo antes de ser asesinado en Uruapan

El 1 de noviembre de 2025, el alcalde se encontraba conviviendo con pobladores de Uruapan en el Festival de las Velas, evento para celebrar el Día de Muertos.

En el video se muestra a un alcalde saludando a las familias que acudieron para disfrutar del evento; un festejo entre catrinas, música y fuegos artificiales.

No obstante, alrededor de las 20:00 horas, todo cambió. Carlos Manzo se encontraba observando las decoraciones del festival cuando fue sorprendido por un sujeto armado y lo asesinó.

Carlos Alberto Manzo era diputado federal por el Distrito 9 de 2021 a 2024 y llegó a la alcaldía de Uruapan por la vía independiente, a través del movimiento conocido como "La Sombreriza".

