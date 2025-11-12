Novenario de Carlos Manzo termina con misa en Uruapan llena de lágrimas y sed de justicia

Entre oraciones, lágrimas y reclamos de justicia, este martes concluyó el novenario en memoria del alcalde Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Cientos de ciudadanos, familiares, funcionarios y alumnos de escuelas católicas participaron en una jornada de oración y misa concelebrada en el templo de San Francisco, para rendir homenaje al edil, cuyo crimen ha conmocionado a todo Michoacán.

Uruapan una comunidad unida en oración y esperanza

Las actividades iniciaron en la Pérgola Municipal, donde estudiantes, docentes y familias se reunieron para rezar el rosario y pedir por el descanso eterno de Carlos Manzo. Durante la ceremonia, los asistentes también elevaron plegarias por la paz, la justicia y la seguridad de Uruapan, Michoacán y de todo México, en medio del clima de violencia que vive la región.

Posteriormente, se celebró una misa concelebrada en la parroquia de San Francisco, donde el sacerdote oficiante expresó su solidaridad con la esposa, los hijos y familiares del alcalde asesinado.

Así concluyó la misa multitudinaria por el novenario del exalcalde de #Uruapan, #CarlosManzo, asesinado el pasado 1 de noviembre.



“Sufrimiento también de este pueblo de Uruapan y sufrimiento de todo el país que se ha manchado de sangre”, expresó durante su homilía. El religioso también destacó la importancia de continuar la lucha “en favor de la verdad, la justicia y la paz”, invitando a los presentes a no dejarse vencer por el miedo y a seguir exigiendo un México más seguro.

Custodia reforzada y emotivo cierre del novenario de Carlos Manzo

La alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, asistió al acto religioso bajo fuerte resguardo del Estado Mayor Presidencial, reflejo de las medidas de seguridad que se han reforzado tras el asesinato de Manzo. Al finalizar la misa, Quiroz se retiró discretamente por el acceso reservado al personal del templo.

Como cierre del novenario, los ciudadanos volvieron a concentrarse en la Pérgola Municipal, donde rezaron otro rosario y lanzaron al cielo un globo de cantoya con la figura del alcalde Carlos Manzo, símbolo de esperanza y homenaje a su memoria.

Los aplausos y los gritos de “¡Justicia!” marcaron el final de la ceremonia, dejando claro que el pueblo de Uruapan no olvida ni perdona la violencia que le arrebató a su presidente municipal.