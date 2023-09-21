¡Robo sale mal! Delincuentes intentan asaltar un cajero automático y explotan todo el banco

Un grupo de delincuentes trató de robar un cajero automático, su plan era hacer explotar el dispositivo y llevarse todos los billetes que pudiera, pero su plan salió mal y terminaron explotando todo el banco en Chile.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle, las cuales lograron captar desde que los delincuentes circulaban por la avenida cercana a la institución bancaria.

Iban a bordo de una camioneta negra, circularon con tranquilidad hasta que llegaron a la entrada del banco, donde otra camioneta los esperaba. Eran ocho delincuentes en total, quienes bajaron de los vehículos.

Su intención era hacer explotar el cajero por saturación de gas, para que este se abriera y así poder llevarse todos los billetes que había dentro, pero el robo salió mal, la detonación se salió de control y terminó volando el banco completo.

Delincuentes lograron huir después de explotar el banco

Un vecino logró grabar el momento en que los delincuentes huyeron del lugar, ninguno resultó herido después del estallido, incluso tuvieron tiempo para recoger algunos billetes del suelo.

Tras la explosión, muchos billetes salieron volando, algunos quedaron tirados en el suelo de la calle, mientras que otros terminaron hechos polvo.

El interior del banco quedó en escombros, las puertas, ventanas y hasta el techo se reventaron. Las autoridades calificaron como “un daño grave” lo que ocurrió en la sucursal, la cual estará fuera de funcionamiento durante varios meses hasta que la reparen.

Algunos inmuebles cercanos también resultaron dañados por la explosión. Los delincuentes se encuentran prófugos, pero las autoridades ya están tras su pista.

Con información de Alianza Informativa Latinoamericana