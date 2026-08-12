Bomberos la rescatan, pero no hay camas: El drama de Doña Bernardina, mujer de 69 años que espera atención médica en una ambulancia

Lamentable la situación de los hospitales en CDMX. Este 12 de agosto se reportó el caso de Doña Bernardina, una mujer de 69 años de edad que, debido a que presentaba sobrepeso, fue trasladada al Hospital Belisario Domínguez con ayuda de elementos de bomberos, en Tláhuac, Ciudad de México.

Al llegar al hospital se le informó a la familia de Doña Bernardina que no podría ser atendida debido a la falta de camas en la clínica Belisario Domínguez, por lo que la mujer se encuentra a bordo de la ambulancia en espera de poder recibir la atención medica que necesita.