Distracción al volante provoca fuerte impacto en Periférico y desata caos vial, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre los carriles centrales del Anillo Periférico movilizó a los servicios de emergencia al poniente de la metrópoli, dejando cuantiosos daños materiales y severas afectaciones a la movilidad.

Distracción al volante provoca choque contra camellón en Periférico y Observatorio

Un aparatoso accidente vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia en los carriles centrales del Anillo Periférico, a la altura de la avenida Observatorio, dentro de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

#MientrasDormía | ¡Choque en Periférico moviliza a cuerpos de emergencia!



El accidente ocurrió a la altura de avenida Observatorio, en la colonia Daniel Garza, #CDMX, luego de que el conductor perdiera el control por una aparente distracción e impactara contra el camellón… pic.twitter.com/FynyOFa1vX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor de un automóvil compacto sufrió una distracción al volante mientras circulaba por la arteria vial, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara de lleno contra el muro de concreto que divide los carriles centrales de los laterales. Tras la fuerza del impacto, paramédicos y elementos de la SSC acudieron al sitio para valorar a los ocupantes de la unidad, confirmando que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que no requirieron traslado hospitalario.

Durante más de 30 minutos, la incorporación a los carriles centrales permaneció completamente cerrada a la circulación mientras bomberos realizaban la limpieza del asfalto y una grúa retiraba el coche siniestrado, generando largas filas de vehículos antes de restablecer el tránsito en la zona.

Árbol de 10 metros cae en Parque Ágora

Un árbol colorín de aproximadamente 10 metros de altura se vino abajo las primeras horas de este día en las inmediaciones de las canchas de básquetbol del Parque Ágora, ubicado en la unidad habitacional La Tenochtitlán, cerca del cruce de las avenidas Flores Magón y Guerrero.

A pesar de lo aparatoso del colapso de la especie arbórea y la concurrencia de la zona, no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura deportiva. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar con motosierras para seccionar las ramas y el grueso tronco con el fin de retirar los escombros y liberar la zona recreativa.