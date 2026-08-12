Caso Octavio Ocaña: Exigen 15 años de cárcel para el segundo policía y más de 17 mdp en reparación del daño

En una actualización sobre el homicidio de Octavio Ocaña, con respecto al segundo policía, mismo que se había dado a la fuga y después pudo ser localizado. La familia enfrenta una nueva etapa del proceso.

Gerardo "N", el segundo expolicía involucrado en la persecución que culminó con la muerte del actor, se enfrentaría a la petición de la familia en razón a 15 años de prisión más una reparación del daño de poco más de 17 millones de pesos.

Solicitan más de 17 millones de pesos por lucro cesante y violaciones a derechos humanos

Su abogado logró que se solicite una reparación integral del daño por la la cantidad de 17 millones 300 mil pesos, exactamente. "Ya se solicitó la pena de 15 años por el delito de homicidio doloso. También ya una reparación integral del daño.

Dicho monto incluye, entre otros aspectos, las percepciones económicas que Octavio habría acumulado a lo largo de su trayectoria laboral, aunque esto jamás resarcirá la ausencia de un ser querido.

Asimismo, se contemplan conceptos como el lucro cesante, calculado con base en los ingresos que percibía y proyectados hasta una esperanza de vida promedio de 65 años.

Por su parte, la defensa jurídica recalca que, sumado a esta indemnización, el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli incurrió en una responsabilidad directa debido a las distintas violaciones a los derechos humanos documentadas en el proceso.

Cronología del asesinato de Octavio Ocaña

La trágica muerte de Octavio Ocaña, el querido actor recordado por su papel de "Benito Rivers", comenzó a escribirse la tarde del 29 de octubre de 2021, cuando una persecución policial en las autopistas del municipio de Cuautitlán Izcalli terminó con su vida y conmocionó a todo México.

En las semanas y meses siguientes, mientras el dolor inundaba a los seguidores y seres queridos, se expusieron las dudas e inconsistencias de la familia frente a la versión oficial inicial de la fiscalía.

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El caso dio un giro judicial importante en diciembre de 2023, cuando se informó sobre la primera sentencia dictada contra Leopoldo "N", el primer policía implicado por homicidio culposo y abuso de autoridad, marcando un precedente fundamental en la búsqueda de justicia.

Hoy, tras la captura del segundo expolicía que se encontraba prófugo, donde la familia exige una pena de 15 años de cárcel y una histórica reparación del daño que reconozca tanto la pérdida irreparable como las violaciones a los derechos humanos cometidas por el municipio.

Fechas clave del trágico homicidio de Octavio Ocaña:

29 de octubre de 2021: El actor Octavio Ocaña, conocido por su personaje de "Benito Rivers", pierde la vida tras una persecución policial en las autopistas del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, un caso que conmocionó al país.

Noviembre de 2021 a 2022: La familia y peritos independientes cuestionan la versión oficial inicial de la fiscalía sobre un supuesto disparo autoinfligido, exigiendo una investigación transparente.

Diciembre de 2023: Se da la primera sentencia judicial lograda contra Leopoldo "N", el primer policía implicado en el homicidio culposo y abuso de autoridad, marcando un precedente clave.