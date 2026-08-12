La pesadilla de salir a correr en la CDMX: Así intentaron invadir el departamento de un hombre en Álvaro Obregón

Salir de casa a realizar la rutina diaria de ejercicio se convirtió en una auténtica pesadilla para un ciudadano uruguayo de 37 años en la alcaldía Álvaro Obregón. Bastaron solo unos minutos de ausencia para que dos sujetos armados forzaran la entrada e irrumpieran en su departamento ubicado en la avenida Centenario, en la colonia Lomas de Plateros. La alerta oportuna de sus vecinos, quienes escucharon ruidos extraños y movimientos al interior del inmueble vacante, permitió al afectado solicitar auxilio al número de emergencias 911 antes de que los invasores realizaran cualquier otro movimiento.

Despliegue de la SSC frena la invasión y asegura droga y armas

En cumplimiento al protocolo de atención inmediata para casos de despojo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron de forma inmediata al sitio. Al percatarse de la llegada de las patrullas, uno de los sospechosos intentó deshacerse de una mochila tipo cangurera arrojándola hacia la parte posterior del edificio mientras ambos pretendían darse a la fuga; sin embargo, los oficiales interceptaron y detuvieron a los dos implicados.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En cumplimiento al protocolo de atención inmediata en casos de despojo, instruido por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, efectivos de la #SSC detuvieron a dos sujetos señalados como posibles responsables de despojar de un departamento a su propietario,… pic.twitter.com/GAANavCAMO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2026

Tras recuperar e inspeccionar el bolso, los uniformados hallaron un arma de fuego corta cargada con cinco cartuchos útiles, 138 envoltorios con sustancia cristalina similar a la cocaína en piedra, una báscula y un teléfono celular, por lo que los detenidos y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Crece la preocupación por el delito de despojo en la Ciudad de México

Este hecho refleja la creciente inquietud ciudadana ante la operatividad de grupos dedicados al despojo de inmuebles en la capital. De acuerdo con datos oficiales presentados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el delito de despojo promedia entre 9 y 10 denuncias diarias en la metrópoli. Tan solo en demarcaciones vecinas como la alcaldía Benito Juárez, autoridades locales han documentado en lo que va del año más de 130 casos de despojo e intentos de invasión en colonias como la Del Valle, Narvarte y Moderna, lo que ha llevado al gobierno capitalino y a las alcaldías a activar protocolos de reacción rápida para evitar que las familias pierdan su patrimonio en cuestión de minutos.