¡Cuidado al circular! Socavones, baches y fugas que complican el tránsito en CDMX este 12 de agosto 2026

Toma precauciones. Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México (CDMX) en los últimos días, representando un verdadero reto para las y los automovilistas de este miércoles 12 de agosto 2026; te compartimos los baches, socavones y fugas de aguas que afectan a la capital del país.

Otro socavón en calles de Iztacalco

Vecinos de la calle San Francisco, muy cerca de la Calzada La Viga, observaron como se hundió el adoquín en un diámetro de aproximadamente metro y medio.

Al fondo del ahora socavón se observa la corriente de aguas negras que pudieron reblandecer la tierra y ocasionar el hoyo.

La vialidad se encuentra cerrada y acordonada por cintas de Protección Civil de la alcaldía, sin embargo, los vecinos piden a las autoridades la reparación oportuna.

Caos vial en CDMX: Severo encharcamiento en Vallejo y Circuito Interior

Las fuertes lluvias en CDMX de la noche dejaron un severo encharcamiento en Vallejo y Circuito Interior, en la zona de La Raza. Bomberos ya trabajan en el lugar para desazolvar las coladeras y reducir el nivel del agua.

Por otro lado, el Metrobús CDMX presenta afectación para circular por este punto, debido al nivel del agua.

La situación también genera tráfico intenso sobre Vallejo, para quienes avanzan desde Eje 3 Norte hacia el centro de la Ciudad de México.

Árbol cae cerca de canchas de básquetbol en el Parque Ágora

En las primeras horas de este 12 de agosto 2026, se registró la caída de un árbol colorín, de aproximadamente 10 metros de altura, cerca de unas canchas de básquetbol, en el Parque Ágora de la unidad habitacional La Tenochtitlán.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Bomberos ya trabajan con motosierras para cortar el árbol y poder retirarlo del lugar. El incidente ocurrió cerca de Flores Magón y Guerrero.

¿Cómo y dónde reportar un árbol que podría caer en CDMX?

¡Toma nota! Si detectas un árbol que está en riesgo de caer, se recomienda ingresar al Sistema de Atención Ciudadana para reportar el problema; el servicio de limpieza, poda o derribo de árbol acudirá al lugar de los hechos. Ten en cuenta los siguientes documentos:



Identificación oficial

Domicilio en el que se encuentra el problema

Número telefónico o correo electrónico

Llenar el formato de solicitud de poda o derribo

Especificar las razones y afectaciones que representa para el entorno

Comparte fotografías en las que se muestre el árbol

En caso de que la caída de un árbol sea una emergencia, se recomienda llamar al 9-1-1, esto para coordinar la llegada de los servicios correspondientes.

