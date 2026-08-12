Alerta por flamazo en la GAM: Fuga de gas en departamento moviliza a bomberos en San Pedro Chico; saldo del incidente

En las primeras horas de este 12 de agosto 2026, se registró una fuga de gas, proveniente de un tanque de 20 kilogramos, al interior de un departamento ubicado en calles de la colonia San Pedro Chico, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México.

Bomberos evitan explosión por acumulación de gas en la colonia San Pedro Chico

Los primeros reportes indican que el gas comenzó a acumularse al interior del departamento, generando riesgo de un posible flamazo en la vivienda, poniendo en peligro a las vecinas y vecinos de la zona.

Elementos del Bomberos en la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos para poder neutralizar la fuga en el tanque de gas.

Posteriormente, el cilindro fue retirado del inmueble y trasladado a la base de bomberos, donde será purgado. Policías preventivos también llegaron al sitio para apoyar en la emergencia.

#AlertaVial | Una fuga de gas en un tanque de 20 kilogramos provocó una importante movilización de emergencia en un departamento ubicado en la calle Norte 84, en la colonia San Pedro Chico, alcaldía Gustavo A. Madero, #CDMX.



El gas comenzó a acumularse en el interior del… pic.twitter.com/cNDjWxuDPS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Saldo blanco en San Pedro Chico: Emergencia concluye sin personas lesionadas

A pesar de lo aparatoso del incidente, la fugas de gas al interior de un departamento de la GAM, no dejó personas lesionadas o intoxicadas.

¿Cómo detectar fallas en tanques de gas en CDMX?

¿Percibiste un olor extraño? Si sospechas fallas o fugas en un tanque de gas, se recomienda realizar estos sencillos pasos para confirmar tus sospechas.



Aplica agua con jabón en las conexiones y mangueras: Si se forman burbujas, existe un escape.

Nunca uses fuego.

Identifica también el olor a huevo podrido, revisa que no haya corrosión, abolladuras.

En caso de percibir un fuerte olor a gas al interior de tu vivienda, se recomienda reportar la emergencia al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, comunicándote al número 9 1 1.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.