¡Miles tendrán que dejar el auto en casa! Así aplican las restricciones del Hoy No Circula este miércoles 12 de agosto

Si este miércoles 12 de agosto necesitas utilizar tu automóvil para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o realizar alguna actividad en la CDMX y el Edomex, revisa antes de salir si tu vehículo tiene alguna restricción; el Hoy No Circula se aplicará de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México .

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y afectará a los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y hologramas 1 y 2; la disposición aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios mexiquenses que forman parte de la ZMVM.

¿Qué autos no circulan este miércoles 12 de agosto?

Si tu vehículo tiene engomado rojo o su placa termina en 3 o 4, tendrás que revisar también el holograma de verificación, ya que la restricción de este miércoles corresponde a los hologramas 1 y 2.

La limitación comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche; fuera de ese periodo se restablece la circulación conforme a las reglas generales del programa.

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Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios mexiquenses incluidos están Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz y Huixquilucan, entre otros.

Por ello, si tienes previsto cruzar entre CDMX y Edomex, también debes considerar la restricción aunque tu trayecto sea solamente de paso.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos con hologramas 0 y 00 quedan fuera de la restricción ordinaria del miércoles; también existen excepciones para determinados vehículos eléctricos, de emergencia, transporte público y aquellos destinados a personas con discapacidad que cumplan con los requisitos correspondientes.

Las motocicletas también cuentan con reglas específicas dentro del programa, por lo que conviene revisar su situación antes de circular.

¿Qué multa debes pagar si incumples el Hoy No Circula?

Si circulas con un vehículo que tiene restricción este miércoles 12 de agosto, podrías recibir una multa de 20 a 30 UMA en la Ciudad de México , mientras que en el Estado de México la sanción corresponde a 20 UMA.

El problema no termina con la infracción; si los agentes determinan que corresponde retirar el automóvil, la unidad puede ser llevada al corralón, por lo que el conductor tendría que cubrir también los gastos derivados del arrastre y el tiempo que permanezca bajo resguardo.

Por eso, antes de salir, vale la pena revisar engomado, terminación de placa y holograma; una revisión de unos minutos puede evitar una infracción y, sobre todo, gastos adicionales por el traslado del vehículo.