VIDEO: ¡Alerta en Iztapalapa ! Incendio cerca del Cabeblús de la Línea 2 provoca movilización

Momentos de tensión se vivieron en Iztapalapa cuando una columna de humo y el movimiento de unidades de emergencia llamaron la atención luego de que un negocio de comida ubicado debajo de la infraestructura del Cablebús Línea 2 se incendiara en las inmediaciones del paradero de Santa Martha.

El establecimiento se encuentra a un costado de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), en una zona donde convergen estudiantes, usuarios del transporte público, comerciantes y personas que diariamente transitan por este punto de los límites de la Ciudad de México con Los Reyes La Paz.

VIDEO: Incendio debajo del Cablebús Línea 2 provoca movilización en Iztapalapa

A través de imagenes compartidas en redes sociales se observó la densa columna de humo desde distintos puntos; tras recibir el reporte de la emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se trasladaron hasta el sitio para atender el incendio.

Las labores se concentraron en el establecimiento situado debajo de la estructura del Cablebús, donde los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otros negocios o instalaciones cercanas.

¿Dónde ocurrió el incendio del negocio de comida?

El incendio ocurrió en las inmediaciones de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, específicamente en un negocio de comida localizado debajo de la infraestructura de la Línea 2 del Cablebús.

El punto se encuentra a un costado de la UNITEC y cerca del paradero de Santa Martha, una zona con constante movimiento de pasajeros y actividad comercial.

Por esta razón, el siniestro provocó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar mientras los bomberos realizaban las maniobras correspondientes para controlar la emergencia.

#AlMomento | Reportan un incendio en la zona de la Línea 2 del Cablebús, en inmediaciones de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/n6QxirZNgP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Reportan incendio sin personas lesionadas

Después de que el fuego fue controlado, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio, de acuerdo con la información disponible sobre la emergencia.

La zona permaneció bajo atención de las autoridades para revisar las condiciones del lugar y descartar riesgos adicionales tras el siniestro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron el fuego en el establecimiento de comida. Corresponderá a las autoridades realizar las revisiones necesarias para determinar cómo comenzó el incendio.