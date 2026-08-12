tva (1).png

Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Se retiran manifestantes en Álvaro Obregón

¡No llegues tarde! Estas son las marchas CDMX para hoy miércoles 12 de agosto 2026; alternativas viales por bloqueos y calles cerradas, todo en vivo.

Marchas CDMX y bloqueos
Alternativas viales por marchas CDMX hoy.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez, Oscar Morales

Que el tráfico no sea tu enemigo hoy; consulta aquí las alternativas viales por marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas para este miércoles 12 de agosto 2026.

¡Prevé tus tiempos! Esperan presencia de manifestantes en el Monumento a la Madre

Liberan paso en Glorieta Vasco de Quiroga

Tras presencia de manifestantes, autoridades confirman que ya se restableció la circulación en la Glorieta Vasco de Quiroga y Av. Javier Barros Sierra en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cierran la Terminal Chalco por manifestación

Alerta de movilidad en la Línea 11 del Trolebús. Por bloqueos a la altura de Amalinalco, los recorridos se recortaron y solo se ofrece traslado desde la Terminal Santa Marta hasta José María Martínez. Planifica tu viaje con tiempo, ya que las paradas de Amalinalco y la Terminal Chalco permanecen cerradas.

Alerta de tráfico en la alcaldía Cuauhtémoc

Un bloqueo por protesta mantiene cerrado el paso vehicular sobre Abraham González entre las calles General Prim y Atenas. Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y desviarse con anticipación a través de Balderas, Paseo de la Reforma o Av. Insurgentes.

Complicaciones viales en Iztacalco

Continúan los problemas de movilidad al oriente de la capital. La protesta sobre la calle Canela sigue impidiendo el paso vehicular desde el cruce con Añil. Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y utilizar como rutas alternas la Avenida Canal de Tezontle o la calle Centeno.

¡Cierre vial en Iztacalco! Bloquean la calle Canela a la altura de Añil por protesta

¡Toma precauciones si circulas por la alcaldía Iztacalco! Se encuentra cerrada la circulación vehicular en la calle Canela, a la altura de Añil, debido a la presencia de un grupo de manifestantes. Para esquivar la congestión en la zona, tus mejores opciones de salida son la Avenida Canal de Tezontle y la calle Centeno.

¡Liberan Río de la Plata!

Se normaliza la movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Quedó completamente liberada la transitada calle de Río de la Plata entre Río Lerma y Río Atoyac, por lo que el tráfico comienza a fluir de forma habitual.

Complicaciones viales en la alcaldía Cuauhtémoc

Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. El tránsito sobre Río de la Plata se encuentra interrumpido entre Río Lerma y Río Atoyac por la presencia de una protesta.

Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y desviarse con anticipación utilizando vialidades como Circuito Interior o Río Misisipi.

Alerta vial en la Cuauhtémoc: Prevén complicaciones en Insurgentes Sur y Villalongín

¡Anticipa tus salidas si transitas por la zona de San Rafael y Cuauhtémoc! Se prevé la llegada de manifestantes en las inmediaciones del Monumento a la Madre, ubicado en el cruce de Avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Si tienes planeado circular por este punto, toma previsiones para evitar posibles retrasos.

Tags relacionados
Marchas CDMX

Notas