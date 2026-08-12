Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Se retiran manifestantes en Álvaro Obregón
¡No llegues tarde! Estas son las marchas CDMX para hoy miércoles 12 de agosto 2026; alternativas viales por bloqueos y calles cerradas, todo en vivo.
Que el tráfico no sea tu enemigo hoy; consulta aquí las alternativas viales por marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas para este miércoles 12 de agosto 2026.
¡Prevé tus tiempos! Esperan presencia de manifestantes en el Monumento a la Madre
Liberan paso en Glorieta Vasco de Quiroga
Tras presencia de manifestantes, autoridades confirman que ya se restableció la circulación en la Glorieta Vasco de Quiroga y Av. Javier Barros Sierra en la alcaldía Álvaro Obregón.
17:42 Tras presencia de manifestantes se restablece circulación de la Glorieta Vasco de Quiroga y Av. Javier Barros Sierra. pic.twitter.com/aqLosAjyUL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
Cierran la Terminal Chalco por manifestación
Alerta de movilidad en la Línea 11 del Trolebús. Por bloqueos a la altura de Amalinalco, los recorridos se recortaron y solo se ofrece traslado desde la Terminal Santa Marta hasta José María Martínez. Planifica tu viaje con tiempo, ya que las paradas de Amalinalco y la Terminal Chalco permanecen cerradas.
Trolebús Línea 11— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 12, 2026
Por manifestantes en estación Amalinalco, servicio provisional de Terminal Santa Marta a José María Martínez.
Sin servicio temporalmente Terminal Chalco y Amalinalco. pic.twitter.com/KUhMVvFDL9
Alerta de tráfico en la alcaldía Cuauhtémoc
Un bloqueo por protesta mantiene cerrado el paso vehicular sobre Abraham González entre las calles General Prim y Atenas. Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y desviarse con anticipación a través de Balderas, Paseo de la Reforma o Av. Insurgentes.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma y Balderas. pic.twitter.com/exKwOYqUhf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
Complicaciones viales en Iztacalco
Continúan los problemas de movilidad al oriente de la capital. La protesta sobre la calle Canela sigue impidiendo el paso vehicular desde el cruce con Añil. Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y utilizar como rutas alternas la Avenida Canal de Tezontle o la calle Centeno.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Canela a partir de Añil, alcaldía Iztacalco, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Canal de Tezontle y Centeno. pic.twitter.com/6Apij8VB44— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
¡Cierre vial en Iztacalco! Bloquean la calle Canela a la altura de Añil por protesta
¡Toma precauciones si circulas por la alcaldía Iztacalco! Se encuentra cerrada la circulación vehicular en la calle Canela, a la altura de Añil, debido a la presencia de un grupo de manifestantes. Para esquivar la congestión en la zona, tus mejores opciones de salida son la Avenida Canal de Tezontle y la calle Centeno.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Canela a la altura de Añil, alcaldía Iztacalco, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Canal de Tezontle y Centeno. pic.twitter.com/pDp35gW0ii— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
¡Liberan Río de la Plata!
Se normaliza la movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. Quedó completamente liberada la transitada calle de Río de la Plata entre Río Lerma y Río Atoyac, por lo que el tráfico comienza a fluir de forma habitual.
Se restablece la circulación de Río de la Plata entre Río Lerma y Río Atoyac, alcaldía Cuauhtémoc, luego de manifestantes. pic.twitter.com/4qmBzKgLdF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
Complicaciones viales en la alcaldía Cuauhtémoc
Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. El tránsito sobre Río de la Plata se encuentra interrumpido entre Río Lerma y Río Atoyac por la presencia de una protesta.
Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y desviarse con anticipación utilizando vialidades como Circuito Interior o Río Misisipi.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Río de la Plata entre Río Lerma y Río Atoyac, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Circuito Interior y Río Misisipi. pic.twitter.com/pF3EgC6NdO— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026
Alerta vial en la Cuauhtémoc: Prevén complicaciones en Insurgentes Sur y Villalongín
¡Anticipa tus salidas si transitas por la zona de San Rafael y Cuauhtémoc! Se prevé la llegada de manifestantes en las inmediaciones del Monumento a la Madre, ubicado en el cruce de Avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Si tienes planeado circular por este punto, toma previsiones para evitar posibles retrasos.
#PrecauciónVial | Se prevé arribo de manifestantes en el Monumento a la Madre, ubicado en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2026