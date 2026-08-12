Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Se retiran manifestantes en Álvaro Obregón

Alerta de movilidad en la alcaldía Cuauhtémoc. El tránsito sobre Río de la Plata se encuentra interrumpido entre Río Lerma y Río Atoyac por la presencia de una protesta.

Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones y desviarse con anticipación utilizando vialidades como Circuito Interior o Río Misisipi.