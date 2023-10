Desaparecen 3 trabajadores aguacateros de Michoacán tras hacer una entrega en Jalisco

Tres trabajadores aguacateros desaparecieron entre Michoacán y Jalisco; se trata de los hermanos Bernardo de Jesús de 33 años y Primo Cruz Medina de 32, así como Edgar Jafet Tavira Adame de 23 años, todos originarios de Michoacán y dedicados al cultivo y venta de aguacate. }

Lo último que se supo de los trabajadores fue el martes, cuando vía telefónica informaron a su familia de su paso por Jiquilpan, un municipio michoacano en los límites con Jalisco.

Ellos salieron de Peribán con rumbo a Jalisco para entregar una carga de aguacate, pero al volver desaparecieron en algún tramo carretero.

Otra desaparición múltiple

Lo último que se supo de ellos fue el pasado 3 de octubre cuando a través de una llamada le comunicaron a su familia que iban por la zona de Jiquilpan, relató a Fuerza Informativa Azteca uno de sus familiares.

Primo Cruz, padre de dos de los desaparecidos recordó que el "último contacto que yo tuve fue con mi hijo Bernardo a las 17:00 horas en una llamada telefónica muy corta, les pregunté dónde estaban y ya me comentó que ‘estamos por llegar a Jiquilpan pa’. Les dije que con mucho cuidado y que cualquier cosa me avisan y después ya no contestó... 4:00 esperábamos que llegaran a Peribán entre las 8:30 o por tarde a las 9:00 de la noche”.

Pero, lamentablemente nunca llegaron a su destino.

Ellos salieron del municipio de Peribán, con rumbo al estado de Jalisco para entregar una carga de aguacate, acudiendo al aeropuerto, entregaron su mercancía, pero al volver desaparecieron en algún tramo de la carretera.



En los últimos tres días las familias han salido a las calles a pedirle a las y los ciudadanos apoyo para localizar a los tres jóvenes sin que hasta el momento se logre tener mayores datos.

“Pedimos el apoyo y la ayuda de toda la sociedad, ayúdennos de favor a encontrar a mis hermanos, Bernardo de Jesús Cruz Medina, Primo Cruz Medina, y a Jafet, por favor, ayúdennos a encontrarlos con vida, sanos, salvos”, señaló otro de los familiares.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, ya emitió las fichas de búsqueda que se difunden en redes sociales, sin embargo, a través de un mensaje del área de comunicación social de la Fiscalía de Jalisco, se informó que hasta el momento su homóloga no ha dado parte.