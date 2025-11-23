Horror bajo facha de panadería: Descubren crematorio clandestino de mascotas en Monterrey por olor fétido

En días recientes, una fuerte movilización de emergencia se desató al sur de Monterrey, Nuevo León, después de que un reporte ciudadano alertó sobre olores fétidos y humo sospechoso en un local comercial en la colonia Caracol; al llegar al sitio, autoridades descubrieron un crematorio de mascotas clandestino oculto bajo la fachada de una panadería.

Ante este delicado hallazgo, se derivó en un operativo multidisciplinario que dejó al descubierto un esquema irregular de manejo de restos animales.

Denuncia y operativo deja al descubierto un crematorio clandestino de mascotas en Monterrey

Protección Civil de Monterrey confirmó que el establecimiento, ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, no operaba como comercio de panadería; por el contrario, el inmueble habría sido habilitado como crematorio mascotas clandestino, con un funcionamiento totalmente fuera de norma; el personal que atendió el llamado encontró bolsas con material biológico, documentos de interés y señas de cremación no registrada que levantaron alertas sanitarias y ambientales.

Durante la inspección, la División Ambiental coordinó un despliegue con la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y la Fiscalía de Nuevo León.

Al ingresar al inmueble se localizaron instrumentos propios de un servicio funerario para animales, entre ellos un horno crematorio, mesas de acero inoxidable, un congelador, urnas decoradas y un molino para restos óseos; los peritos también detectaron hollín adherido en muros y chimenea, además de restos de cenizas y fragmentos óseos parcialmente calcinados, lo que confirmó la operación del crematorio mascotas clandestino al sur de Monterrey.

La documentación asegurada señalaba que el lugar operaba bajo el nombre "Eternal Friend Cremación de Mascotas"; sin embargo, ninguna de las autorizaciones requeridas para este tipo de actividad estaba vigente; ante la evidencia de cremaciones irregulares, la Procuraduría de Medio Ambiente de Monterrey determinó la Suspensión Temporal Total de Actividades, acción con la que quedó sellado el crematorio mascotas clandestino.

Cadena de panadería se deslinda del crematorio clandestino de mascotas

Horas después, una empresa panificadora emitió un comunicado aclarando que la sucursal señalada dejó de formar parte de su marca desde hace tres años; afirmaron que, aunque el inmueble mantuvo la fachada de panadería, ya no operaba bajo su administración, por lo que desconocían que funcionara como crematorio mascotas clandestino Monterrey; las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y el alcance de estas prácticas irregulares.