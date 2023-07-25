¿Terminator, eres tú? Descubren un metal que se ‘repara solo’

¿Terminator ya está entre nosotros? Actualmente, cuando una pieza de metal registra una fisura es común sustituir o arreglar el área antes de que empeore, pero esto podría cambiar en el futuro ante un reciente y asombroso descubrimiento de un grupo de científicos.

Por primera vez, investigadores de Albuquerque, Estados Unidos, fueron sido testigos de piezas de metal que se agrietan y luego se "fusionan sin intervención humana", un hecho que podría revolucionar la ingeniería, principalmente en la construcción de puentes, motores y aviones, que podrían revertir el daño causado por el desgaste.

"Fue absolutamente impresionante verlo de primera mano... Lo que hemos confirmado es que los metales tienen su propia capacidad intrínseca y natural para curarse a sí mismos, al menos en el caso de daño por fatiga a nanoescala”, dijo Brad Boyce, científico del equipo de investigación de Sandia National Laboratories y Texas A&M University en su artículo difundido en la revista Nature.

Así fue el hallazgo del metal que se repara solo

De acuerdo con los científicos, las grietas en los metales se producen por el "daño por fatiga", es decir, el movimiento constante que provoca grietas microscópicas. Sin embargo, con el tiempo estas se extienden hasta que hacen una especie de chasquido y se rompen.

In a stunning discovery, scientists from Sandia and @TAMU witnessed metal crack, then fuse back together without human intervention, overturning fundamental theories and revealing the possibility of self-healing machines https://t.co/m0zAXIYzyW pic.twitter.com/enYO1ctfba — Sandia National Labs (@SandiaLabs) July 21, 2023

“Desde las juntas de soldadura en nuestros dispositivos electrónicos hasta los motores de nuestros vehículos y los puentes sobre los que conducimos, estas estructuras a menudo fallan de forma impredecible debido a la carga cíclica que conduce al inicio de grietas y, finalmente, a la fractura”, dijo Boyce al respecto.

En el caso de la figura de metal que se recuperó de una grieta, los especialistas notaron que se trataba de una fractura importante que no podía ser medida a simple vista.

¡No es ciencia ficción!

Los científicos del Sandia National Laboratories recordaron que, anteriormente, se han detectado materiales autorreparables, pero estos han estado ligados, principalmente, a los plásticos y no a los metales.

Por esta razón, hablar de un metal que se autorepara ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción, al menos hasta ahora que se confirmó el hallazgo.

“Solo se esperaba que las grietas en los metales se hicieran más grandes, no más pequeñas. Incluso algunas de las ecuaciones básicas que usamos para describir el crecimiento de grietas excluyen la posibilidad de tales procesos de curación”, concluyó. Boyce.