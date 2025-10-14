¡Gigantes del pasado! Hallan un impresionante y extenso rastro de huellas de dinosaurios en Reino Unido

Un grupo de paleontólogos británicos descubrió una serie de huellas de dinosaurios que se extienden por más de 200 metros en una cantera de Oxfordshire, en el Reino Unido, revelando uno de los rastros fósiles más largos hallados en Europa.

El hallazgo fue reportado por la British Broadcasting Corporation (BBC), que calificó el descubrimiento como una ventana excepcional al mundo prehistórico.

¿Cómo se hizo el hallazgo de las huellas de dinosaurios en Reino Unido?

Las huellas fueron encontradas durante una excavación de verano en la cantera Dewars Farm Quarry, un sitio que ya es conocido por otros hallazgos similares en la década de los 90 y en el año 2024. Sin embargo, esta vez los científicos localizaron nuevos rastros en una zona diferente del yacimiento, lo que sugiere que más de una especie de dinosaurio pudo haber transitado el área.

Según la paleontóloga Kirsty Edgar, de la Universidad de Birmingham, es extremadamente inusual encontrar una pista tan extensa y bien preservada: “es raro hallar algo tan grande que nos permita obtener una imagen tan clara de cómo era este antiguo mundo”, declaró a la BBC de Londres.

Huellas de dinosaurios: un entorno marino oculto bajo la cantera

Además de las huellas de dinosaurios, el equipo desenterró conchas marinas, además de un erizo de mar fósil, lo que brinda pistas acerca del entorno en el que vivieron estos animales.

De acuerdo con Duncan Murdock, investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, estos restos sugieren que los dinosaurios pudieron haber caminado por una laguna costera o zona de mareas, justo en donde el lodo permitió conservar las huellas con gran detalle.

Un vistazo al pasado que sigue revelando secretos

Los expertos coinciden en que este hallazgo permitirá comprender mejor los ecosistemas del Jurásico temprano y los movimientos de las especies que habitaron la región. Los estudios de datación y análisis tridimensional de las pisadas continúan en marcha.

El descubrimiento También plantea la fascinante pregunta: ¿cuántos rastros del pasado aún permanecen ocultos bajo nuestros pies, esperando ser contados por la ciencia?

