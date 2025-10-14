VIDEO: El momento exacto en que comenzó la inundación en Poza Rica, Veracruz

La tragedia de las inundaciones por lluvias torrenciales que azotaron al país, devastando a cinco estados, entre ellos Veracruz, quedó capturada en el momento exacto en que el agua arrasó las calles de Poza Rica. La escena es un testimonio del pánico, la impotencia y la absoluta falta de respuesta institucional ante la emergencia, dejando a los habitantes completamente solos.

VIDEO: Momento exacto de la inundación que devoró Poza Rica

Fue un par de vecinos que captaron en video la aterradora velocidad con la que las aguas desbordadas del río Cazones invadieron la ciudad. En el video, que se viralizó en redes sociales, se puede observar cómo unos vecinos gritan:"¡ya está aquí el agua!”, mientras graban cómo va subiendo hasta inundar los autos estacionados afuera de las casas.

Asimismo, le gritan a un vecino que estaba en su patio que se subiera, pues le iba a llegar el agua. Las imágenes fueron grabadas aproximadamente a las 5:26 de la mañana y en cuestión de segundos se puede ver cómo el agua se llevó cosas que estaban en la calle.

"¡Ya está aquí el agua!"



Así comenzó la inundación en Poza Rica.



Ni una autoridad

Ni un aviso

Ni una alerta



Los habitantes hicieron lo que pudieron: rescataron lo que pudieron, salieron como pudieron. pic.twitter.com/QPtgBfooIn — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 14, 2025

Habitantes de Veracruz exigen apoyo al gobierno que ha sido ausente

Desde el aire, el dron de Fuerza Informativa Azteca, captó la devastación total en Veracruz, siendo los más afectados Poza Rica, Coyutla, Álamo Temapache, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Tantoyuca, Tempoal, El Higo, Platón Sánchez, Chalma, Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan, Huayacocotla, Tuxpan, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

Desde el aire, este es el panorama desolador de la zona que quedó devastada.



Imágenes dron #FIA pic.twitter.com/QvsgQkqyGH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Habitantes afectados reclaman que las autoridades no se han presentado. Édgar Galicia, reportero especial enviado a la zona afectada, indica que la situación en Veracruz es crítica, pues hay adultos mayores atrapados en sus hogares sin agua y sin luz.

El sistema de drenaje está destruido y los habitantes dependen de ayuda externa para sobrevivir, pero la asistencia no ha llegado: “Ninguna autoridad, de ningún nivel, se ha venido a parar”, asegura el señor Refugio, que vive en Poza Rica y es solo uno de los cientos de damnificados que perdieron todo.