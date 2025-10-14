Ataque con drones y explosivos deja caos en la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán

La Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue blanco de un violento y sofisticado ataque armado la madrugada de este martes. Un comando de delincuentes fuertemente armado utilizó ráfagas de fuego y explosivos lanzados desde drones para destruir la fachada de la sede de gobierno. El caos y la tensión se extendieron por más de 20 minutos, resultando en severos daños materiales, tres viviendas afectadas y una mujer lesionada por fragmentos de vidrio.

Autoridades implementan operativo tras el ataque en Zinapécuaro

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque inició sin previo aviso y provocó pánico entre los habitantes del centro de Zinapécuaro, quienes despertaron sobresaltados por las detonaciones y las explosiones aéreas.

Las cámaras del C5 instaladas en la zona fueron destruidas por el fuego cruzado, lo que dificultó las labores de videovigilancia durante los primeros minutos del ataque.

Elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales se desplegaron de inmediato para restablecer el orden y resguardar el área.

Testimonios locales indican que el enfrentamiento se extendió por varias calles aledañas al Palacio Municipal, donde los atacantes huyeron en vehículos con rumbo desconocido.

🚨 Delincuentes fuertemente armados atacaron la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán.



👉 Rafaguearon el edificio, lanzaron explosivos desde drones y destruyeron un poste con cámaras del C5.

También dañaron 3 casas; una mujer resultó herida.

🕛 El tiroteo duró 20… pic.twitter.com/2COrXliyRS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Peritos y agentes de investigación permanecieron en el lugar durante varias horas para recolectar casquillos, restos de explosivos y material de los drones utilizados. Aunque hasta el momento no se reportan detenciones, las autoridades continúan con las indagatorias para identificar a los responsables.

Gobierno municipal condena los hechos y pide apoyo estatal

A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Zinapécuaro expresó su profunda condena y preocupación por los actos de violencia, reiterando su compromiso con la paz y el bienestar social.

El gobierno local señaló que solicitó de manera inmediata el apoyo de autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población.