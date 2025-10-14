Logo InklusionSitio accesible
Hombres intentan robar cable en Buenavista y terminan electrocutados; así se los llevaron

Dos hombres abrieron un registro para robar cable en Insurgentes Norte y terminaron electrocutados. Fueron trasladados graves a un hospital desde Buenavista, CDMX.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Isidro Corro

Dos hombres, presuntamente en situación de calle, resultaron gravemente heridos tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaban robar cableado de un registro subterráneo en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

El incidente, ocurrido en pleno Insurgentes Norte, provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia para rescatar y trasladar a los lesionados.

Imágenes del lugar capturadas por el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) muestran el dramático momento en que los paramédicos y bomberos atienden a los hombres, quienes se encontraban tendidos en la banqueta con quemaduras visibles.

¿Qué pasó en Buenavista? Hombres en situación prioritaria terminan electrocutados

De acuerdo con los primeros reportes, los dos individuos abrieron un registro de cableado subterráneo ubicado en la banqueta de Insurgentes Norte, esquina con Ricardo Flores Magón. Su intención, presuntamente, era sustraer el cableado para venderlo.

Sin embargo, al manipular los cables de alta tensión, ambos recibieron una potente descarga eléctrica que los dejó gravemente heridos en el lugar.

Paramédicos rescatan a hombres electrocutados en CDMX

Testigos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato a las autoridades. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender la emergencia.

Los rescatistas encontraron a los dos hombres con quemaduras de consideración. Tras brindarles los primeros auxilios y estabilizarlos, ambos fueron trasladados en estado grave a un hospital para recibir atención médica especializada. La zona del registro fue acordonada por la policía y los bomberos para evitar otro accidente.

