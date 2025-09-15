¡Una heroína! El pasado viernes 12 de septiembre 2025, Doña Alicia, la abuelita que protegió a su nieta durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, perdió la vida tras una larga batalla por sobrevivir.

Familiares y amigos cercanos, se reunieron este fin de semana para darle el último adiós, a la mujer que dio la vida para salvar a una bebé de 2 años de edad.

“Que se puede ir tranquila, y que puede descansar tranquila porque todo va a estar bien”, explicó Sandra Barajas Matías, hermana de la señora Alicia.

”Mi hermana no se fue, mi hermana sigue aquí”: Así despidieron a Doña Alicia

La familia de Doña Alicia, decidió despedirse de ella en una ceremonia íntima, donde, sus hijas, nietas y amigos más cercanos, pudieron darle el último adiós a la mujer que salvó a su nieta.

“Mi hermana no se fue, mi hermana sigue aquí, mi hermana sigue en mi corazón, en el corazón de mi madre, el el corazón de mi padre, de mi hermano y de mis sobrinas, de sus nietas de toda su familia”, aseguró su hermana, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

De acuerdo con sus familiares, Doña Alicia, falleció de un infarto, y aunque los doctores intentaron reanimarla, la situación era muy complicada, pues tenía quemaduras de tercer grado en el 98% de su cuerpo.

México le da el último adiós a Doña Alicia con canciones que reconocen su gran hazaña

La historia de Alicia y su nieta, conmovió a millones de mexicanos, que también le dieron el último adiós a través de redes sociales, reconociendo su gran acto de amor con algunas imágenes, videos y canciones inspiradas en su hazaña.

Hoy, desde el cielo, Doña Alicia se convertirá en el ángel guardián de Jazlin Azulet, bebé de 2 años de edad, que continúa luchando por su vida en el hospital.

“Mi madre está deshecha, mi padre está igual, si sus hijas están deshechas, mi madre y mi padre están peor porque ellos perdieron una madre, pero mis padres perdieron una hija”, explicó Sandra Barajas, hermana de Alicia.

Doña Alicia, realizó el acto de amor más grande, pues tras la explosión de la pipa de gas, la señora caminó alrededor de cien metros para poder entregar a su nieta a las autoridades, esto a pesar del fuerte dolor que le causaban las quemaduras, una hazaña que jamás será olvidada por los mexicanos.