Aumentan a 14 los muertos tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) actualizó la cifra de personas fallecidas tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Hasta este lunes 15 de septiembre de 2025, 14 personas fallecieron tras la catástrofe. Además, 39 personas siguen internadas en diversos hospitales públicos, mientras que 30 personas fueron dadas de alta, según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud capitalina.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/FlkRoTDlUa — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

¿Cuál es la causa de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX apunta al exceso de velocidad como posible causa de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrida el miércoles 10 de septiembre de 2025.

El tanque, que llevaba más de 49 mil litros de combustible sufrió una ruptura en el casquete después de la caída en el pavimento, lo que causó una fuga, señaló el dictamen elaborado por especialistas de la dependencia.

La Fiscalía descartó que existieran baches en la vialidad que pudieron haber causado la volcadura poco antes de ingresar a la autopista México-Puebla. Detalló que el tráiler llevaba una velocidad de 50 kilómetros por hora, superior al límite permitido de 40 kilómetros por hora.

Tras dos días hospitalizada, Alicia Matías murió, debido a las quemaduras que sufrió al proteger con su cuerpo a su nieta de apenas 2 años de edad en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

La mujer sufrió quemaduras de tercer grado en el 98% de su cuerpo y terminó por sufrir un infarto, aunque la intentaron reanimar, falleció en el hospital, relató Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia, a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En un funeral privado, hijas, nietas y amigos de Alicia, quien trabajaba como checadora de transporte público, se despidieron de la valiente abuelita que caminó 100 metros desde la zona de desastre para entregar a su nieta a un policía, quien la trasladó a un hospital a bordo de una motocicleta.