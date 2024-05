¡Dolorosa despedida! Adiós a los niños que murieron tras consumir “Pollo matón”

En un emotivo encuentro, familiares, amigos y miembros de la comunidad se congregaron en las capillas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes en el corazón de Monterrey para despedir a los niños David Emmanuel, de tan solo 3 años y azul Vanessa, de 5 años, quienes murieron tras consumir “Pollo matón”.

La corta vida de los hermanitos llegó a su fin en medio de circunstancias poco usuales, presuntamente a causa de una intoxicación alimentaria derivada de la ingesta de un pollo en mal estado.

El velorio se convirtió en un espacio de dolor compartido y empatía, donde el silencio se mezclaba con el llanto de quienes compartieron momentos valiosos con los pequeños.

La ceremonia de despedida incluyó una conmovedora misa de cuerpo presente, donde las lágrimas se entremezclaron con las plegarias por el eterno descanso de los hermanitos.

Las capillas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, ubicadas en las calles Galeana y Treviño en el centro de Monterrey, se convirtieron en un punto de encuentro para honrar la memoria de David Emmanuel y Azul Vanessa.

Los niños querían viajar a Disneylandia

La tragedia que le quitó la vida a los hermanitos Emmanuel y Azul Vanessa Orozco Pérez, de 3 y 5 años de edad, frustró sus sueños de viajar a Disneylandia.

Los pequeños, que vivían en la colonia San Genaro la Cima, en el municipio de Escobedo, murieron intoxicados tras comer un pollo asado que el viernes, para festejar el día de las madres, la familia compró vía aplicación en el “Pollo matón”, sucursal plaza Los Girasoles pero al parecer el alimento estaba en descomposición.

Tras el fallecimiento, la mamá de los menores, María del Rosario Pérez, compartió en redes sociales su sentir y reveló que ya iban a tramitar las visas de los menores.

En la colonia, los vecinos estaban conmocionados; Albina Martínez, quien es vecina de los pequeños expresó su sentir:

“Mucha tristeza, da mucha tristeza. Los niños no salían más que a la escuela. Yo ni me había dado cuenta, nomás que me levanté y vi la cruz roja aquí, los policías, dije quién sabe qué pasaría, vi gente aquí, salí a ver”, recordó.

Mientras tanto, las instalaciones del “Pollo matón” siguen suspendidas por orden del municipio.

Este martes, los pequeños serán sepultados y los vecinos elevaron una plegaria al cielo: “Hay que rezar por ellos, por los niños, ellos son unos angelitos"; sin ellos, ya nada será igual.

Nueva línea de investigación por muerte de niños en Escobedo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo Leon ha enviado a su departamento de patología las evidencias sobre la trágica muerte de los hermanitos David Emmanuel, de 3 años, y Azul Vanessa, de 5 años.

Aunque por el momento, las investigaciones se centran en la intoxicación por el pollo en mal estado, la Fiscalía de Nuevo León abrió otra carpeta de investigación para esclarecer si los menores de edad habrían fallecido por broncoaspiración por el propio vómito de los menores

Se ha detallado que aún faltan los resultados de los análisis de la causa de muerte, pericial toxicológica, pericial bacteriológico el análisis de los alimentos asegurados, así como el estado de refrigeración.

Con los resultados se buscará determinar si los niños fallecieron debido a la ingestión de pollo contaminado de la cadena “Pollo matón” o si la causa fue una broncoaspiración por vómito.

Los análisis, que incluyen muestras tomadas a los cuerpos y al producto decomisado, tomarán al menos tres días, con resultados esperados para el jueves 16 de mayo.