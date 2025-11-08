Crimen en Manzanillo: Mega despliegue de mil marinos ya dejó 11 detenidos en Colima

Como parte de la estrategia "Colima Seguro" y en respuesta a la ola de violencia que azota el estado, un reciente despliegue de la Secretaría de Marina (Semar) en Manzanillo y Tecomán resultó en la detención de 11 presuntos delincuentes. A los detenidos se les aseguraron armas de fuego, dosis de metanfetamina y marihuana, y una motocicleta con reporte de robo.

Estas capturas son las primeras que se reportan tras el anuncio del arribo de mil elementos de Infantería de Marina al puerto la semana pasada, una medida que busca contener la violencia en una de las entidades con la tasa de homicidios más alta del país.

Guerra por Manzanillo: El puerto más disputado de México

Colima se ha mantenido durante meses como uno de los estados con alto índice de violencia en México, especialmente por la disputa entre grupos del crimen organizado por el control del puerto de Manzanillo.

Manzanillo no es solo un destino turístico; es el principal corredor de tránsito marítimo y terrestre para el narcotráfico en la costa del Pacífico mexicano, lo que lo convierte en el objetivo prioritario de los cárteles. En respuesta, el gobierno federal lanzó el operativo "Colima Seguro", reforzando la presencia de la Marina con mil infantes adicionales para reducir los índices delictivos.

Operativos en Manzanillo y Tecomán, Colima

Las 11 detenciones se llevaron a cabo durante una serie de patrullajes realizados por elementos de la Sexta Región Naval, en coordinación con la FGR y la policía estatal.

Los operativos se concentraron en colonias clave de ambos municipios:



En Manzanillo: Colonias Ejido la Central, Valle Paraíso, Las Adjuntas, Terraplena y Cuauhtémoc.

Colonias Ejido la Central, Valle Paraíso, Las Adjuntas, Terraplena y Cuauhtémoc. En Tecomán: Colonia Miguel Hidalgo.

Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad decomisaron:

Cinco armas de fuego (tipo no especificado).

(tipo no especificado). 68 cartuchos útiles y cuatro cargadores.

66 dosis de presunta metanfetamina (cristal).

(cristal). Cinco envoltorios de marihuana.

Una motocicleta con reporte de robo.

Las 11 personas detenidas, junto con el material asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica.