Una mujer originaria de la región de la Cuenca del Papaloapan, en Oaxaca, vivió una autentica pesadilla luego de descubrir que sus fotos íntimas eran difundidas, a través de un catálogo dentro de una conocida plataforma de redes sociales.

Casi un año después de los hechos, el presunto responsable fue detenido mientras transitaba por la carretera Tuxtepec–Cerro de Oro, por la difusión de material privado.

Subió un catálogo con fotos íntimas de la víctima y le exigió 25 mil pesos en Oaxaca

De acuerdo con la información oficial y testimonios cercanos al caso, el sujeto identificado como I.B.S. habría sustraído fotos y videos íntimos desde las redes sociales y el celular de la víctima.

Después, creó un supuesto catálogo en Instagram donde subió parte del material. En medio de esto, la joven fue alertada mediante una llamada, donde le advertían que sus videos estaban siendo difundidos en internet.

En un intento desesperado por frenar la situación, la mujer realizó varios depósitos bancarios a una cuenta vinculada al presunto extorsionador. De acuerdo con medios locales, el sujeto le habría exigido un pago de hasta 25 mil pesos para bajar las fotografías.

Boletín No. 1,987



Fiscalía de Oaxaca detiene a un hombre por violación a la intimidad sexual; ofrecía imágenes privadas de la víctima. Oaxaca de Juárez a 02 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimentó una orden de aprehensión…

Así fue detenido el presunto extorsionador en Oaxaca

Luego de la denuncia hecha en diciembre de 2024, la Fiscalía abrió una investigación en contra del sujeto, quien fue detenido mientras manejaba sobre la carretera Tuxtepec–Cerro de Oro, cerca de la colonia Granada.

Con base en las pruebas reunidas, el detenido enfrenta acusaciones por el delito de violación a la intimidad sexual. El cual, según el Código Penal, sanciona la difusión, venta o publicación de contenido íntimo sin consentimiento y puede alcanzar penas de 4 a 8 años de prisión, además de multas económicas.

Grupo en Telegram difundía fotos de menores en Oaxaca

Lamentablemente, el caso no es aislado en Oaxaca. En noviembre también se abrió una investigación en la entidad luego de detectarse un grupo en Telegram donde se compartían imágenes de contenido sexual de adolescentes.

Las denuncias comenzaron a circular en redes sociales, donde varias alumnas alertaron sobre la difusión de sus fotografías. Ante ello, las autoridades acudieron a las escuelas señaladas para identificar a los responsables, así como para brindar acompañamiento a las posibles víctimas.

Aunque la Ley Olimpia ha fortalecido el marco legal para sancionar la divulgación de material íntimo sin consentimiento, las autoridades reconocen que todavía existen riesgos dentro de las plataformas digitales. A esto se suma, el hackeo en dispositivos, que permiten acceder a dicho contenido.